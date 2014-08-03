Новый хит YouTube: олененок хочет остаться на руках у спасшего его мужчины

Новости США. На неделе в сети появилось видео, героем которого стал капризный олененок.

Энтони Дин из американского штата Кентукки вместе со своим напарником проводил в лесу работы по очищению линий электропередачи.

Возле одного из деревьев мужчина обнаружил маленького олененка, застрявшего между толстыми ветками.

Энтони перенес малыша в безопасное место и почесал ему животик, что, кажется, понравилось, олененку. Когда мужчина попытался опустить его на землю, малыш в прямом смысле стал протестовать – смотрите видео.

Энтони Дин:

Он не хочет спускаться на землю. Мы его избаловали.

Напомним, неделю назад еще одна собака в прямом смысле стала звездой Интернета.

Хозяева Чарли опубликовали видео в апреле этого года. Но его актуальность ничуть не утрачена и сегодня. Собака отнимает у маленькой девочки игрушку и, похоже, она счастлива. Но не тут то было: ребенок начинает плакать. Чарли, как может, пытаемся утешить малютку: и вместо одной игрушки, приносит несколько! Видео смотрите здесь.