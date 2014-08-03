Слуцкий и кунтушовые пояса 19 века представлены в Национальном художественном музее в Минске

Новости Беларуси. Уникальная выставка открылась в Национальном художественном музее. В экспозиции — мужской костюм и кунтушовые пояса второй половины 19 столетия. Они выполнены на мануфактурах Речи Посполитой, Франции и России и очень близки слуцким по декору, размерам и колористической гамме. Некоторые из представленных поясов имеют тканые метки, что позволяет связать их с конкретными мануфактурами, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Елена Карпенко, заведующая отделом древнебелорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:

Нам недавно была предложена выставка одной частной коллекции, в которой имеется один настоящий Слуцкий пояс примерно первой половины 19 века и 7 поясов кунтушового типа. У нас появилась возможность рассмотреть кунтушовые пояса в комплексе, увидеть этот единичный замечательный экземпляр слуцкого производства и посмотреть, насколько отличаются и насколько схожи пояса других мануфактур.