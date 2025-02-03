«Музыка на земле – это отголоски божественной музыки». Пообщались с настоятелем храма Василия Великого в Санкт-Петербурге

Священник Анатолий Першин, настоятель храма святителя Василия Великого (г. Санкт-Петербург):

Мне сразу в голову пришел пример из моей собственной жизни. Был Советский Союз, я был пионером. Меня отправили в пионерский лагерь. Ночью я лежу и вдруг начинаю слышать пение – тонкие голоса, хор небесный. Я просто обомлел, растворился во всех этих звуках. И оно было наполнено смыслом. Когда я уже стал музыкантом, наверное, Господь мне как-то посылал, вкладывал в меня что-то. Может быть, он как-то определял мое будущую жизнь. Не планируя ничего, я поступил в музыкальное училище, притом по классу гитары. На гитаре я играл на танцах, во дворе. И в какой-то момент, углубляясь в музыку, постигая музыку, я понял, что эта музыка связана с тем ангельским пением. Я понял, что музыка на земле – это отголоски божественной музыки, божественной гармонии. У творческого человека появляется связь с Богом, он начинает слышать этот божественный посыл, божественную гармонию и пытается передать земными способами (инструментами, кистью – кто чем).

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