В Червенском ТЦСОН открыли новое направление по обучению компьютерной грамотности

В Червенском территориальном центре социального обслуживания населения увеличен набор для обучения людей золотого возраста компьютерной грамотности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Приобретены дополнительные компьютеры. Подопечные центра учатся самостоятельно пользоваться различными онлайн-ресурсами, в том числе социальными сетями. Для пожилых людей проводят практические занятия по использованию мобильных приложений. С помощью смартфона они учатся сами оплачивать коммунальные услуги и связь.

Михаил Монич: Ходил на изучение компьютера, а потом, когда приобрел новый телефон, новая модель, уже совсем по-другому. Был клавишный телефон, было проще. А сейчас более сложно уже, поэтому и пришлось прийти, за помощью обратиться.

Татьяна Буримская, специалист по социальной работе отделения Червенского районного территориального центра социального обслуживания населения:

Кто-то просит учить, чтобы в социальные сети зайти. Потому что дети где-то живут далеко. Чтобы пообщаться с ними, позвонить, скинуть фотографии. Мы подходим, чтобы объяснить им это все проще.

Кроме того, подопечные территориального центра активно развивают свои социальные сети. В рамках курса по цифровой грамотности снимают видео, делают фото и делятся контентом в мессенджерах.