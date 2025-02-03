«Эстафета Победы» – участники международного автопробега посетили Гомель

Гомель принял «Эстафету Победы», которая проходит вдоль внешних границ стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Колонна машин проследовала от въездного знака в областной центр до братской могилы советских воинов и подпольщиков.

Вечный огонь на этом месте зажжен в 1950 году и с тех пор служит символом неугасающей народной памяти. На торжественном митинге старший группы Госпогранкомитета полковник Максим Литвинский передал эстафетный кубок Гомельской пограничной группе. Участники международной акции отдали дань уважения тем, кто погиб в борьбе за свободу Родины, возложив цветы и венки к мемориалу героям.

Дмитрий Винников, начальник Гомельской пограничной группы:

Наша эстафета – это дань памяти нашим прадедам и дедам, которые добыли нашу Великую Победу. Это дань тем людям, которые выполнили свой воинский долг до конца и которые водрузили знамя Победы над поверженным Рейхстагом.

В городском Центре культуры гостям представили экспозиции школьных музеев Гомеля. Эти материалы используют для патриотического воспитания молодежи. Боевые традиции победителей продолжают жить, а имена героев увековечены.

Максим Литвинский, заместитель начальника управления Государственного пограничного комитета Беларуси:

Трем пограничным заставам на южном направлении присвоены имена героев. Это и русские, и наши, белорусы-пограничники, которые проявили себя, выполняя задачи здесь, на территории Республики Беларусь. И особенно важно, что имена героев присваиваются указом главы государства. Это для нас большая честь.