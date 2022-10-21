Мужской взгляд на семейные ценности – в Минске прошёл первый «Конгресс отцов»

Новости Беларуси. Разговор отцов об актуальном. Мужской взгляд на семейные ценности, на воспитание детей, их взаимоотношения с родителями и не только. Первый официальный День отца в столице ознаменовали проведением тематического конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале исключительно мужчины. Разных профессий и возраста. Их объединяет одно – стремление укрепить в обществе авторитет и популярность ответственного отцовства. Представители духовенства, психологи и педагоги, спортсмены, общественники, депутаты. Волнующие вопросы рассмотрели всесторонне, обратившись к истокам семейных традиций, к истинным, а не навязанным зарубежным идеалам.

Сергей Архипов, участник «Конгресса отцов 2022» (Россия):

Мы забыли о том, что русская семья и семья не русская – это разные семьи. Они вообще для разного устроены. Благодаря этому конгрессу мы очень надеемся, что происходит вспоминание, русские начинают опоминаться. Стряхивать с себя этот морок чужой жизни, стряхивать с себя эту игру как бы в западные ценности. Они ни хороши, ни плохи. Они просто не наши.

Олег Чесалов, депутат Минского городского Совета депутатов:

На отце держится семья, он является опорой, добытчиком. Поэтому очень важно поднимать этот вопрос, чтобы авторитет отцовства у нас не падал, поднимался, чтобы мужчины помнили о своих обязанностях. Участие в первом отцовском конгрессе приняло порядка 300 человек. Они приехали из разных уголков страны. Многих, кстати, объединяет членство в пока не столь известном общественном объединении «Гильдия отцов».