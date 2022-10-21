Мужской взгляд на семейные ценности – в Минске прошёл первый «Конгресс отцов»
Новости Беларуси. Разговор отцов об актуальном. Мужской взгляд на семейные ценности, на воспитание детей, их взаимоотношения с родителями и не только. Первый официальный День отца в столице ознаменовали проведением тематического конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зале исключительно мужчины. Разных профессий и возраста. Их объединяет одно – стремление укрепить в обществе авторитет и популярность ответственного отцовства. Представители духовенства, психологи и педагоги, спортсмены, общественники, депутаты. Волнующие вопросы рассмотрели всесторонне, обратившись к истокам семейных традиций, к истинным, а не навязанным зарубежным идеалам.
Сергей Архипов, участник «Конгресса отцов 2022» (Россия):
Мы забыли о том, что русская семья и семья не русская – это разные семьи. Они вообще для разного устроены. Благодаря этому конгрессу мы очень надеемся, что происходит вспоминание, русские начинают опоминаться. Стряхивать с себя этот морок чужой жизни, стряхивать с себя эту игру как бы в западные ценности. Они ни хороши, ни плохи. Они просто не наши.
Олег Чесалов, депутат Минского городского Совета депутатов:
На отце держится семья, он является опорой, добытчиком. Поэтому очень важно поднимать этот вопрос, чтобы авторитет отцовства у нас не падал, поднимался, чтобы мужчины помнили о своих обязанностях.
Участие в первом отцовском конгрессе приняло порядка 300 человек. Они приехали из разных уголков страны. Многих, кстати, объединяет членство в пока не столь известном общественном объединении «Гильдия отцов».
Олег Кученков, председатель правления Общественного объединения «Гильдия отцов»:
Среди членов объединения есть многодетные отцы, среди правления у нас есть многодетный отец. Что касается отцов в декрете, у нас есть только один пример среди наших отцов. Пока эта практика, скажем так, молодая.
«Гильдия отцов» – одно из самых молодых общественных формирований в стране. Ему 8 с небольшим месяцев. На данный момент объединение насчитывает более 100 человек.