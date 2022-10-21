95 районов Беларуси и дети из Донбасса. В Минске стартовала диалоговая площадка «Сила закона»

Новости Беларуси. Приобщить молодежь к общественно-политической жизни страны. В Минске стартовала серия открытых диалоговых площадок «Сила закона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе ключевых тем – основы гражданского общества, а также роль Всебелорусского народного собрания. Участие в разговоре 21 октября приняли учащиеся столичных учреждений образования, дистанционно подключились активисты из 95 районов Беларуси. Обсудили и вопрос национальной безопасности, в том числе информационной. Ведь попытки расшатать ситуацию внутри страны зачастую предпринимаются посредством социальных сетей и других интернет-источников.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ: Нам важно получить от молодежи обратную связь. Ведь они хотят принимать участие в формировании таких важных базовых документов. Не только принимать участие в формировании документов, но и в последующем, быть может, стать делегатами Всебелорусского народного собрания. Очень важно, чтобы в высший орган народовластия были включены простые ребята: труженики сельскохозяйственной отрасли, животноводческой, ученые, люди, которые занимаются спортом, культурой, наукой, наши военные. И здесь задача общественных объединений и Белорусского республиканского союза молодежи – максимально приобщить нашу молодежь к этому процессу.

В открытом диалоге участие приняли и дети из Донбасса. Они сейчас проходят в нашей стране реабилитацию. Пожалуй, они как никто знают цену мирной жизни.

Арсений Волков, житель Комсомольска (Донбасс): Ценить то, что есть у вас. Допустим, у тебя нет телефона – ну нет, это не самое главное. Главное – наслаждаться жизнью.

Вероника Панченко, жительница Докучаевска (Донбасс):

Очень много детей из Донбасса, с которыми можно было познакомиться. И за такое малое количество дней мы нашли очень много друзей.

Добавим, в ближайшие недели подобные диалоговые площадки пройдут во всех регионах страны.