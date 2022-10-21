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Более 200 родителей со всей Беларуси. Как воспитать молодое поколение, рассказали на форуме отцов в Минске

21 октября 2022 16:21
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Новости Беларуси. В День отца, который с 2022 года отмечается в Беларуси 21 октября, в Минске прошел II Республиканский форум отцов «Быть папой сейчас!» Он собрал более 200 мужчин: это жители разных регионов Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 200 родителей со всей Беларуси. Как воспитать молодое поколение, рассказали на форуме отцов в Минске-1

Выступили представители органов власти, а также приглашенные эксперты. Говорили о роли отца в воспитании детей и предотвращении семейных конфликтов. Также работало шесть дискуссионных площадок. Папы могли больше узнать о гармоничном развитии ребенка, его мотивации в учебе, а также эмоциональном интеллекте.

Более 200 родителей со всей Беларуси. Как воспитать молодое поколение, рассказали на форуме отцов в Минске-4

Сергей Миклашевский:
Интересно поговорить о роли отца, роли семьи. Молодые отцы в новых условиях нашей жизни, политики должны понимать, как воспитывать молодое поколение, чтобы это было спортивное, умное, любящее Родину, стремящееся служить, защищать.

Более 200 родителей со всей Беларуси. Как воспитать молодое поколение, рассказали на форуме отцов в Минске-7

Максим Петрашов:
Мы приехали с семьей: с ребенком и женой, потому что одни секции интереснее жене, вторые секции интереснее мне, как совместить воспитание ребенка и постоянные хорошие эмоциональные всплески.

Более 200 родителей со всей Беларуси. Как воспитать молодое поколение, рассказали на форуме отцов в Минске-10

Для гостей форума подготовили концертную программу. Для пап с творческими номерами выступили лучшие коллективы столицы.

# Брак и семья # общество # Максим Петрашов # Сергей Миклашевский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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