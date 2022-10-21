Более 200 родителей со всей Беларуси. Как воспитать молодое поколение, рассказали на форуме отцов в Минске
Новости Беларуси. В День отца, который с 2022 года отмечается в Беларуси 21 октября, в Минске прошел II Республиканский форум отцов «Быть папой сейчас!» Он собрал более 200 мужчин: это жители разных регионов Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Выступили представители органов власти, а также приглашенные эксперты. Говорили о роли отца в воспитании детей и предотвращении семейных конфликтов. Также работало шесть дискуссионных площадок. Папы могли больше узнать о гармоничном развитии ребенка, его мотивации в учебе, а также эмоциональном интеллекте.
Сергей Миклашевский:
Интересно поговорить о роли отца, роли семьи. Молодые отцы в новых условиях нашей жизни, политики должны понимать, как воспитывать молодое поколение, чтобы это было спортивное, умное, любящее Родину, стремящееся служить, защищать.
Максим Петрашов:
Мы приехали с семьей: с ребенком и женой, потому что одни секции интереснее жене, вторые секции интереснее мне, как совместить воспитание ребенка и постоянные хорошие эмоциональные всплески.
Для гостей форума подготовили концертную программу. Для пап с творческими номерами выступили лучшие коллективы столицы.