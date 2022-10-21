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30 семей и путешествие длиной в 8 дней. Рассказываем, где побывали участники республиканского автопоезда

21 октября 2022 16:13
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Новости Беларуси. Завершился республиканский проект «Автопоезд Беларусь. Молодежь. Традиции», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За 8 дней 30 семей из разных уголков страны посетили 17 населенных пунктов. Их маршрут проходил и по территории Минской области. Одна из остановок – Несвиж.

Чем впечатлил старинный город молодые семьи, узнала наш корреспондент Дарья Седун.

30 семей и путешествие длиной в 8 дней. Рассказываем, где побывали участники республиканского автопоезда-1

Более 1 000 километров и десятки часов в пути. Для участников проекта «Автопоезд Беларусь. Молодежь. Традиции» Неделя родительской любви прошла насыщенно. За время своего путешествия молодые семьи посетили 17 населенных пунктов Синеокой, в числе которых и Несвиж.

30 семей и путешествие длиной в 8 дней. Рассказываем, где побывали участники республиканского автопоезда-4

Дарья Седун, корреспондент:
Родина Радзивиллов встретила гостей хлебом-солью. В программе – местные легенды, традиции и живописные виды осеннего замка.

Среди участников проекта – молодая семья из Несвижа. Еще в дороге ребята устроили для остальных небольшую экскурсию, посвященную истории города.

30 семей и путешествие длиной в 8 дней. Рассказываем, где побывали участники республиканского автопоезда-7

Александра Ермакович:
С минскими ребятами познакомились, сдружились. В принципе, ребята очень активные, интересные. Все рассказывали, какой у нас красивый замок, что у нас самый красивый город, конечно. И ребята все ехали сюда с предвкушением.

Подробности в видеоматериале.

# Достопримечательности Беларуси # общество # Дарья Седун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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