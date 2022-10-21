30 семей и путешествие длиной в 8 дней. Рассказываем, где побывали участники республиканского автопоезда

Новости Беларуси. Завершился республиканский проект «Автопоезд Беларусь. Молодежь. Традиции», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За 8 дней 30 семей из разных уголков страны посетили 17 населенных пунктов. Их маршрут проходил и по территории Минской области. Одна из остановок – Несвиж. Чем впечатлил старинный город молодые семьи, узнала наш корреспондент Дарья Седун.

Более 1 000 километров и десятки часов в пути. Для участников проекта «Автопоезд Беларусь. Молодежь. Традиции» Неделя родительской любви прошла насыщенно. За время своего путешествия молодые семьи посетили 17 населенных пунктов Синеокой, в числе которых и Несвиж.

Дарья Седун, корреспондент:

Родина Радзивиллов встретила гостей хлебом-солью. В программе – местные легенды, традиции и живописные виды осеннего замка. Среди участников проекта – молодая семья из Несвижа. Еще в дороге ребята устроили для остальных небольшую экскурсию, посвященную истории города.