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Мужской мозг больше женского? Вот что говорят учёные

13 декабря 2024 15:37
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Большинство полагают, что мозг мужчин и женщин кардинально отличается по многим параметрам и именно в этом кроется причина глобального различия – от уровня IQ до эмоционального бэкграунда, рассказали в программе «В поисках истины». 

Мужской мозг больше женского? Вот что говорят учёные-2

Светлана Пашкевич, заведующий центром мозга Института физиологии НАН Беларуси:
У мужчин мозг превышает ненамного женский. Это в основном за счет объема желудочков. Можно сказать, что полости, которые в мозге, создают определенное пространство. И если мы сопоставим по плотности нейронов, по их связям, то есть определенные особенности. У женщин очень сильные и многочисленные межполушарные связи. А у мужчин это продольные связи, то есть между передними и задними отделами коры. Это означает, что у мужчин будет лучше контроль в каждом из полушарий, а женщины будут легко обрабатывать информацию межполушарную.

# Наука # Светлана Пашкевич

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