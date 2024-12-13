Мужской мозг больше женского? Вот что говорят учёные

Светлана Пашкевич, заведующий центром мозга Института физиологии НАН Беларуси:

У мужчин мозг превышает ненамного женский. Это в основном за счет объема желудочков. Можно сказать, что полости, которые в мозге, создают определенное пространство. И если мы сопоставим по плотности нейронов, по их связям, то есть определенные особенности. У женщин очень сильные и многочисленные межполушарные связи. А у мужчин это продольные связи, то есть между передними и задними отделами коры. Это означает, что у мужчин будет лучше контроль в каждом из полушарий, а женщины будут легко обрабатывать информацию межполушарную.