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Очередная партия самолётов Су-30СМ2 прибыла в Беларусь

14 августа 2025 10:36
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Беларусь принимает на вооружение еще одну партию истребителей Су-30СМ2, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Летный и летно-технический состав успешно освоил данную технику. Готовится и молодой состав летчиков для выполнения задач боевого дежурства по противовоздушной обороне на данных самолетах. Это одни из самых мощных истребителей в мире.

Очередная партия самолётов Су-30СМ2 прибыла в Беларусь-2

Андрей Рачков, начальник штаба – первый заместитель начальника авиации управления авиации ВВС и войск ПВО:
Сегодня действительно торжественный момент. Мы получили новую партию новой авиационной техники. Самолеты Су-30СМ2. Это модернизированный самолет, довольно известный Су-30СМ. Он получил улучшенный бортовой прицельный комплекс. Дальность обнаружения цели увеличена практически в три раза. Он получил новую авионику, средства навигации. В том числе и в автономном режиме, без спутниковой навигации можно выполнять полет без особых проблем. Также расширен спектр применения авиационных средств поражения как управляемых ракет, неуправляемых ракет, также бомбардировочного вооружения. Имеется уникальная возможность применять бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Это довольно серьезный самолет. 

Боевые машины, а это не первая партия истребителей в 2025 году, наша армия получает в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. Они способны не только защищать воздушное пространство, но и наносить сокрушительные удары по противнику. Это не просто гарант безопасности белорусского неба, но и важный элемент обороны Союзного государства. 

# Россия # Беларусь-Россия

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