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Через Неман и Березину навели понтонную переправу

16 декабря 2022 06:18
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Новости Беларуси. Инженерные подразделения выполнили задачу по наведению мостовых переправ через реки Неман и Березина. Напомним, все это в рамках внезапной проверки боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через Неман и Березину навели понтонную переправу-1

Если говорить о реке Неман, общая длина путепровода, по которому могут переправляться как военнослужащие, так и тяжелая техника, составила около 130 метров. Особенность выполнения задачи в том, что у берегов уже стоит лед, высокая скорость течения и дефицит времени. С задачей справились в кратчайшие сроки.

Через Неман и Березину навели понтонную переправу-4

Игорь Демиденко, командующий войсками Западного оперативного командования:
Войска Западного оперативного командования выполняют задачи в соответствии с проверкой боевой готовности, которая проводится по поручению Президента Республики Беларусь Государственным секретариатом Совета Безопасности. Получив распоряжение, навел мостовую переправу через реку Неман. Навел в срок, в сложных погодных условиях, но наши понтонеры с задачей поставленной справились.

Через Неман и Березину навели понтонную переправу-7

Через несколько часов по мосту прошла колонна боевой техники, которой предстоит выполнить учебно-боевые задачи на полигоне под Гродно.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Игорь Демиденко # Фотофакт

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