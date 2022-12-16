Через Неман и Березину навели понтонную переправу

Новости Беларуси. Инженерные подразделения выполнили задачу по наведению мостовых переправ через реки Неман и Березина. Напомним, все это в рамках внезапной проверки боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если говорить о реке Неман, общая длина путепровода, по которому могут переправляться как военнослужащие, так и тяжелая техника, составила около 130 метров. Особенность выполнения задачи в том, что у берегов уже стоит лед, высокая скорость течения и дефицит времени. С задачей справились в кратчайшие сроки.

Игорь Демиденко, командующий войсками Западного оперативного командования:

Войска Западного оперативного командования выполняют задачи в соответствии с проверкой боевой готовности, которая проводится по поручению Президента Республики Беларусь Государственным секретариатом Совета Безопасности. Получив распоряжение, навел мостовую переправу через реку Неман. Навел в срок, в сложных погодных условиях, но наши понтонеры с задачей поставленной справились.