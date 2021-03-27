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У одного мужчины с собой был топор, у другого – целый арсенал. В Минске правоохранители проверяют подозрительных лиц

27 марта 2021 14:19
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Новости Беларуси. С утра 27 марта в Минске правоохранители проводят профилактические мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подходят к подозрительным лицам и проверяют документы.

Так, на Пушкинской внимание привлек мужчина, при проверке у которого нашли целый арсенал.

У одного мужчины с собой был топор, у другого – целый арсенал. В Минске правоохранители проверяют подозрительных лиц-1

Что было при вас обнаружено? Этот предмет.
Аэрозольное устройство.

У одного мужчины с собой был топор, у другого – целый арсенал. В Минске правоохранители проверяют подозрительных лиц-4

Дальше, еще что? Это что?
Пусковое устройство 3, для подачи звуковых и световых сигналов.

У одного мужчины с собой был топор, у другого – целый арсенал. В Минске правоохранители проверяют подозрительных лиц-7

Это что?
Это аэрозольный баллончик «Боец» струйный.

У одного мужчины с собой был топор, у другого – целый арсенал. В Минске правоохранители проверяют подозрительных лиц-10

Для чего?
Для защиты от собак, которые меня встретят за городом.

У одного мужчины с собой был топор, у другого – целый арсенал. В Минске правоохранители проверяют подозрительных лиц-13

Это что?
Нож.

У одного мужчины с собой был топор, у другого – целый арсенал. В Минске правоохранители проверяют подозрительных лиц-16

Еще один из задержанных, с его слов, шел на свидание к любимой – с топором.

У одного мужчины с собой был топор, у другого – целый арсенал. В Минске правоохранители проверяют подозрительных лиц-19

Где вы были задержаны?
На Пушкина.
Что при себе было обнаружено у вас?
Топор.

У одного мужчины с собой был топор, у другого – целый арсенал. В Минске правоохранители проверяют подозрительных лиц-22

С какой целью с собой его носите по городу?
Я собирался с девушкой ехать в парк Медвежино, сейчас к ней шел.

У одного мужчины с собой был топор, у другого – целый арсенал. В Минске правоохранители проверяют подозрительных лиц-25

Правоохранители еще раз напоминают об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Минская милиция работает в усиленном режиме.

# Акции протеста # происшествия # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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