У одного мужчины с собой был топор, у другого – целый арсенал. В Минске правоохранители проверяют подозрительных лиц
Новости Беларуси. С утра 27 марта в Минске правоохранители проводят профилактические мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подходят к подозрительным лицам и проверяют документы.
Так, на Пушкинской внимание привлек мужчина, при проверке у которого нашли целый арсенал.
Что было при вас обнаружено? Этот предмет.
Аэрозольное устройство.
Дальше, еще что? Это что?
Пусковое устройство 3, для подачи звуковых и световых сигналов.
Это что?
Это аэрозольный баллончик «Боец» струйный.
Для чего?
Для защиты от собак, которые меня встретят за городом.
Еще один из задержанных, с его слов, шел на свидание к любимой – с топором.
Где вы были задержаны?
На Пушкина.
Что при себе было обнаружено у вас?
Топор.
С какой целью с собой его носите по городу?
Я собирался с девушкой ехать в парк Медвежино, сейчас к ней шел.
Правоохранители еще раз напоминают об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Минская милиция работает в усиленном режиме.