У одного мужчины с собой был топор, у другого – целый арсенал. В Минске правоохранители проверяют подозрительных лиц

Новости Беларуси. С утра 27 марта в Минске правоохранители проводят профилактические мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подходят к подозрительным лицам и проверяют документы.

Так, на Пушкинской внимание привлек мужчина, при проверке у которого нашли целый арсенал.