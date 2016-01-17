Муж и брат певицы Селин Дион скончались от онкологических заболеваний

Новости Канады. Канадская певица Селин Дион на уходящей неделе пережила сразу две трагедии. В минувший четверг после долгой борьбы с раком горла скончался ее муж и продюсер Рене Анжелил, не доживший до своего 74-летия всего два дня. В субботу, 16 января, онкологическое заболевание украло у нее любимого брата – Даниэля. Ему было 59 лет. Представители певицы сообщают, что Селин Дион тяжело переживает произошедшее. Рак горла у Анжелила обнаружили 18 лет назад. Рене не сдавался, проходил один курс лечения за другим. В какой-то момент пара вздохнула с облегчением: казалось, что болезнь отпустила, но нет. Все эти годы они вместе, рука об руку боролись со страшным недугом.

Супруги предприняли немало усилий, чтобы обзавестись наследниками. Не обошлось без ЭКО. В результате в семье Дион и Анджелила родилось трое сыновей: старший Рене-Чарльз, ему исполнилось 14 лет и четырехлетние двойняшки Эдди и Нельсон.





В 2000-м году Селин и Рене возобновили свои клятвы, а в декабре 2015-го, хотя Анжелил был тяжело болен, успели отпраздновать 21-ю годовщину свадьбы.

«Рене не может питаться самостоятельно, я кормлю его при помощи трубки. И вот так три раза в день», – рассказывала Селин в одно интервью. И повторяла, что верит: все будет хорошо.



Селин Дион (в интервью в марте 2015 года):

Мы живем только один раз и должны ценить каждое мгновенье. Я хочу направить все свои силы и энергию на исцеление Рене, самое важное для меня – посвятить себя семье, моему мужу и детям. Кроме того, я хочу принести извинения всем моим поклонникам за то, что они вынуждены переживать вместе со мной. Я благодарю вас за любовь и поддержку.



Большая семья Селин Дион