Художница из Гродно создала портрет Джона Леннона из пищевой соли

Новости Беларуси. 25-летняя художница Юлия Болбат из Гродно представила очередную работу, выполненную в необычной технике.
Портрет Джона Леннона создан из пищевой соли.
По словам Юлии, этого минерала потребовалось 1,5 кг.
Еще одной особенностью картины является то, что она почти полностью составлена из хэш-тегов.
Фото: instagram.com/small_art_by_yulianabolbat/
Художница убеждена, что творчество легендарных The Beatles будет всегда актуальным. И соль при создании картины в качестве основного «ингредиента» Юлия выбрала неслучайно: минерал считается символом жизненной энергии.
Портрет Фрэнка Синатры из корма для собак - еще одна невероятная работа Юлии Болбат (подробности здесь).
Символично и то, что картина презентована как раз накануне международного дня The Beatles, который отмечается ежегодно с 16 января 2001 года по решению ЮНЕСКО.
Джон, Пол, Джордж и Ринго. Эта легендарная ливерпульская четвёрка ещё в далёких 60-ых перевернула весь мир с ног на голову. И по сей день нет ни одного человека, который хотя бы раз не слышал о группе «The Beatles».
Историки музыки, критики и меломаны уже на протяжении многих лет пытаются разгадать секрет их популярности.
Некоторые даже ставили Леннона и Маккартни в список величайших композиторов сразу после Бетховена. А ведь когда всё начиналось, ребята даже предположить не могли, на какую вершину взлетят. Тогда они не знали, что станут образцом для подражания не только музыкальных коллективов, но и целых поколений молодых людей.
Белорусские битломаны о феномене своих кумиров здесь.