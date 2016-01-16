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Художница из Гродно создала портрет Джона Леннона из пищевой соли

16 января 2016 18:07
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Новости Беларуси. 25-летняя художница Юлия Болбат из Гродно представила очередную работу, выполненную в необычной технике.

Портрет Джона Леннона создан из пищевой соли.

По словам Юлии, этого минерала потребовалось 1,5 кг.

Еще одной особенностью картины является то, что она почти полностью составлена из хэш-тегов.

Художница из Гродно создала портрет Джона Леннона из пищевой соли-1


 Фото: instagram.com/small_art_by_yulianabolbat/

Художница убеждена, что творчество легендарных The Beatles будет всегда актуальным. И соль при создании картины в качестве основного «ингредиента» Юлия выбрала неслучайно: минерал считается символом жизненной энергии.

Портрет Фрэнка Синатры из корма для собак - еще одна невероятная работа Юлии Болбат (подробности здесь).

Символично и то, что картина презентована как раз накануне международного дня The Beatles, который отмечается ежегодно с 16 января 2001 года по решению ЮНЕСКО. 

Джон, Пол, Джордж и Ринго. Эта легендарная ливерпульская четвёрка ещё в далёких 60-ых перевернула весь мир с ног на голову. И по сей день нет ни одного человека, который хотя бы раз не слышал о группе «The Beatles».

Историки музыки, критики и меломаны уже на протяжении многих лет пытаются разгадать секрет их популярности.

Некоторые даже ставили Леннона и Маккартни в список величайших композиторов сразу после Бетховена. А ведь когда всё начиналось, ребята даже предположить не могли, на какую вершину взлетят. Тогда они не знали, что станут образцом для подражания не только музыкальных коллективов, но и целых поколений молодых людей.

Белорусские битломаны о феномене своих кумиров здесь

# общество # Фотофакт # Картины # Юлия Болбат

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