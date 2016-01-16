Художница из Гродно создала портрет Джона Леннона из пищевой соли

Еще одной особенностью картины является то, что она почти полностью составлена из хэш-тегов.

Художница убеждена, что творчество легендарных The Beatles будет всегда актуальным. И соль при создании картины в качестве основного «ингредиента» Юлия выбрала неслучайно: минерал считается символом жизненной энергии.

Портрет Фрэнка Синатры из корма для собак - еще одна невероятная работа Юлии Болбат (подробности здесь).

Символично и то, что картина презентована как раз накануне международного дня The Beatles, который отмечается ежегодно с 16 января 2001 года по решению ЮНЕСКО.

Джон, Пол, Джордж и Ринго. Эта легендарная ливерпульская четвёрка ещё в далёких 60-ых перевернула весь мир с ног на голову. И по сей день нет ни одного человека, который хотя бы раз не слышал о группе «The Beatles».

Историки музыки, критики и меломаны уже на протяжении многих лет пытаются разгадать секрет их популярности.

Некоторые даже ставили Леннона и Маккартни в список величайших композиторов сразу после Бетховена. А ведь когда всё начиналось, ребята даже предположить не могли, на какую вершину взлетят. Тогда они не знали, что станут образцом для подражания не только музыкальных коллективов, но и целых поколений молодых людей.