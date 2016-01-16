Белорусский спутник «Белинтерсат-1» успешно запущен с китайского космодрома

Новости Беларуси. Белорусский телекоммуникационный спутник «Белинтерсат-1» успешно запущен с китайского космодрома «Сичан». Аппарат рассчитан на передачу телевизионного и радиосигнала, а также обеспечение доступа в Интернет. Размеры спутника сопоставимы с легковым автомобилем, а вес — более 5 тонн. О весомых перспективах этого проекта — в репортаже Валентины Железной, корреспондента СТВ.

Официальный старт совместному белорусско-китайскому космическому проекту был дан в январе 2013. Уже к середине года в Поднебесной началась работа по созданию первого белорусского спутника связи. Поставщиками основных компонентов полезной нагрузки для «Белинтерстат-1» выступили ведущие европейские производители. Почти три года конструкторы с ювелирной точностью воплощали в жизнь инженерную мысль. И вот, наконец, результат — успешный запуск космического корабля с китайского космодрома «Сичан».

Космодром «Сичан» — это огромный монтажно-испытательный корпус, позволяющий осуществлять сборку сразу трех космических аппаратов и два стартовых комплекса. К нему ведет железнодорожная ветка и двухполосное шоссе, на его территории расположен также аэропорт. Производительность «Сичана» — 10-12 запусков в год. Примечательно, что расположенность космодрома вблизи экватора дает энергетический выигрыш при выведении кораблей на орбиту. Может быть, поэтому, наш «Белинтерстат-1» лег на космический курс с предельной точностью.

Валентина Железная, СТВ:

С выходом спутника на заданную орбитальную позицию Беларусь значительно расширит свой экспортный потенциал. Это будут уже совсем другие космические возможности. А вместе с тем Беларусь значительно укрепит свои позиции в мировом информационном сообществе и обеспечит свою информационную независимость.

Запуск спутника позволит Беларуси выйти на мировой рынок телекоммуникационных услуг. Сигнал покроет всю территорию Восточного полушария.

Александр Тузиков, генеральный директор объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Технологии связей и телекоммуникаций являются очень экономически выгодными проектами, поэтому мы очень надеемся, что этот инвестиционный проект, он действительно позволит получить новые инвестиции нашей экономике и позволит улучшить, в общем-то, и такое вещание, и связь, и, в какой-то степени, Интернет.

Сегодня Китай является одним из стратегических партнеров Беларуси.

Страны ведут доверительный политический диалог, согласовывают позиции на международной арене, развивают взаимовыгодное торгово-экономическое, кредитно-инвестиционное и научное сотрудничество. Партнерство в сфере космических технологий — новый вектор.

Юрий Шевцов, политолог:

В прошлом году мы с китайцами создали редкую боевая систему «Полонез». Сейчас спутник полетел. Это очень быстро. Это очень серьезные проекты, которые сейчас вступают в строй один за одним. Хочется думать, что дальше впереди еще не меньшие.

Реализацией космического проекта занималась китайская промышленная корпорация «Великая стена». Это крупнейший игрок на рынке нанотехнологий. Но ни прописка, ни репутация компании были определяющими факторами при выборе партнера. «Великая стена» предложила Беларуси наиболее выгодные условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Быков, первый заместитель председателя государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, был объявлен конкурс. Принимали участие не только китайские партнеры. Но по конкурсу, исходя их тех требований, которые были предъявлены, выиграла китайская компания.

Спутники связи среди стран СНГ имеют Россия, Казахстан, Туркменистан и теперь — Беларусь.