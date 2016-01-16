Беларусь накрыла снежная «Эмма»: с последствиями стихии борются 1200 единиц техники

Новости Беларуси. Мощные циклоны с женскими именами один за другим охватывают Беларусь. Вслед за «Даниэллой» пришла не менее снежная «Эмма». В течение дня в некоторых населенных пунктах наблюдались перебои в электроснабжении. В данный момент практически все неполадки устранены. Работы ведутся на 26 объектах Витебской и Могилевской областей. Для расчистки дорог и уборки снега по всей стране задействованы более 1200 единиц техники.

Не успела Беларусь распрощаться с последствиями «Даниэллы», как о своем грядущем визите заявила другая своенравная снежная дама, имя которой Эмма.

Сильный снегопад, равный декадной норме осадков, выпал только минувшей ночью. Однако водителя снегоуборочной техники уже не удивишь снежным марафоном. Особой разницы между «Даниэллой» и «Эммой» мужчина не заметил, ведь одинаково легко противостоять стихии с железным ковшом.

Дополнительный инвентарь для борьбы со стихией выдали дворникам. К слову, воспользоваться им могут и обычные горожане, желающие помочь в уборке города. Для таких энтузиастов организованы пункты горячего питания.

Снежные шапки и сосульки послужили поводом для закрытия нескольких торговых центров в Минской области.

К слову, к вечеру их открыли. В целях безопасности ускоряют расчистку крыш. Только в столице работают 70 альпинистов.

В приоритете – детские сады и школы. Так, в Заямновской средней школе педагоги вместе с учениками в рабочую субботу завершили расчистку крыши.

Юрий Крючок, учитель физической культуры и спорта Заямновской средней школы Столбцовского района:

Зима дает нам о себе знать, поэтому провели в школе инструктаж по технике безопасности.

Капризы погоды доставили немало хлопот минчанам. На несколько часов жители сразу двух столичных микрорайонов встречали вечер при свечах.

Владимир Гордиенко, заместитель главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Подстанция «Сухарево» находится вблизи минской кольцевой автодороги. Вследствие обработки ее песчано-солевой смесью соль попала на изоляцию высоковольтного оборудования, вследствие чего произошло перекрытие изоляции и повреждение оборудования.

В Могилевской области в обесточенных после визита «Даниэллы» районах идут восстановительные работы.

Из-за непрекращающегося снегопада существует вероятность новых обрывов линий электропередач. «Наследила» «Эмма» и в северном регионе. Максимальная высота снежного покрова повысилась до 38 сантиметров. Коммунальные службы мобилизовали все силы. На дорогах региона сейчас работает более 800 единиц.

В то время как взрослым снегопад подсыпал работы, детям – подарил возможность вспомнить о настоящих зимних забавах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.