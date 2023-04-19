Заботятся о них в учреждениях образования. Как работают с неблагополучными семьями в Беларуси?

Когда поступает информация о неблагополучии какой-либо семьи, незамедлительно принимаются меры и проводится социальное расследование. Информаторами могут выступать органы внутренних дел, медучреждения, а также сотрудники школы, в том числе классные руководители, и другие ведомства.

Екатерина Алымова, заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 135 имени В.И. Воронова г. Минска:

Мы направляем все документы субъектам профилактики, чтобы со всех – это и с места работы, и из милиции, поликлиники: выполняют ли рекомендации, были ли задержаны где-то, привлекались, как на работе характеризуются: может прогуливают родители, может злоупотребляют.

Деление на типы обычно связано с психологическим климатом семьи, а не с ее составом или материальным благополучием. На учет попадают те дети, чьи родители не удовлетворяют основные жизненные потребности ребенка, речь идет о еде, образовании, лечении. Также особое внимание уделяют гражданам, которые ведут аморальный образ жизни и не контролируют поведение своих детей, что приводит к незаконным действиям.

Екатерина Алымова:

На данный момент у нас состоит 8 семей, 12 детей обучаются у нас в школе, обследование проходит еженедельно, составляем акты посещения. Две семьи уже снято, они выполнили все мероприятия запланированные, что привело к улучшению ситуации в семье. Это очень радует.