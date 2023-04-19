Заботятся о них в учреждениях образования. Как работают с неблагополучными семьями в Беларуси?
Когда поступает информация о неблагополучии какой-либо семьи, незамедлительно принимаются меры и проводится социальное расследование. Информаторами могут выступать органы внутренних дел, медучреждения, а также сотрудники школы, в том числе классные руководители, и другие ведомства.
Екатерина Алымова, заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 135 имени В.И. Воронова г. Минска:
Мы направляем все документы субъектам профилактики, чтобы со всех – это и с места работы, и из милиции, поликлиники: выполняют ли рекомендации, были ли задержаны где-то, привлекались, как на работе характеризуются: может прогуливают родители, может злоупотребляют.
Деление на типы обычно связано с психологическим климатом семьи, а не с ее составом или материальным благополучием. На учет попадают те дети, чьи родители не удовлетворяют основные жизненные потребности ребенка, речь идет о еде, образовании, лечении. Также особое внимание уделяют гражданам, которые ведут аморальный образ жизни и не контролируют поведение своих детей, что приводит к незаконным действиям.
Екатерина Алымова:
На данный момент у нас состоит 8 семей, 12 детей обучаются у нас в школе, обследование проходит еженедельно, составляем акты посещения. Две семьи уже снято, они выполнили все мероприятия запланированные, что привело к улучшению ситуации в семье. Это очень радует.
Виктория Крупень, директор средней школы № 135 имени В.И. Воронова г. Минска:
Если у ребенка меняется резко характер, если он выглядит не очень хорошо: неопрятно, неаккуратно, то это тоже какой-то звоночек для того, чтобы обратить на этого ребенка пристальное внимание, обратить внимание на его семью.
На базе 135-й столичной школы функционирует образовательно-воспитательный центр. Здесь священник проводит занятия с детьми по духовно-нравственному воспитанию. Мероприятия бывают разные, все зависит от признаков социально опасного положения.
Виктория Крупень:
Если это употребление спиртных напитков, то мероприятия направлены именно на профилактику этой вредной привычки. Если это нарушение детско-родительских отношений, то естественно, мероприятия составляются совсем другие: психологические консультации проводятся, исходя именно из этой проблемы, направляются в центр психологической помощи.
Екатерина Алымова:
Если у ребенка может быть переходный возраст, то значит, работаем в этом направлении. Для детей, которые старше 14 лет, создается индивидуальный план в период каникул, комплекс мероприятий, которые разрабатываются классным руководителем, социально-педагогической службой, учителями-предметниками.
Дети из неблагополучных семей имеют право на бесплатное школьное питание. Решение о снятии или постановке на учет принимает координационный совет, который создан при каждом исполкоме. Такие собрания проводятся еженедельно.