Как правильно платить налоги? Объяснил юрист

Среди плательщиков подоходного налога не только акулы белорусского бизнеса. Знать основы финансовой грамотности должны и физические лица.
Среди плательщиков подоходного налога не только акулы белорусского бизнеса. Знать основы финансовой грамотности должны и физические лица.
Александр Костюкевич, юрист:
Если мы продаем в календарном периоде с 1 января по 31 декабря более двух автомобилей, то со второго и последующих мы должны оплатить налоги по ставке 13 %. Один объект недвижимости можно продать раз в пять лет. Если мы аналогичный объект продаем в течение пяти лет, то мы должны будем подать декларацию, платить налог, если у нас налогооблагаемая база по ставке 13 %. Если ты гражданин Беларуси и получаешь по наследству объект недвижимости, он подоходным налогом не облагается.
Особое внимание юристы советуют уделять и финансовым вознаграждениям от посторонних лиц. Уплачивать подоходный налог за подарок в конверте не нужно, только когда сумма такого презента не превышает 9 338 рублей.
Александр Костюкевич:
Если сумма превышает, то мы должны подать декларацию до 31 марта года, следующего за отчетным, заполнить декларацию, ставка подоходного будет равняться 13 %. Если мы получаем от юридических лиц, это безвозмездно или вознаграждение за какие-то работы, услуги, однозначно нужно будет подавать декларацию по итогам календарного года, оплатить подоходный налог.
Расходы превысили доходы? Будьте готовы платить по счетам.
Александр Костюкевич:
Если вдруг налоговая увидит, что ваши расходы не соответствуют вашим доходам, они могут вас попросить представить пояснение. Если в течение 30 дней вы не предоставите пояснение, то налоговая насчитает вам сумму подоходного налога с превышением по ставке не 13, а 26 %. Дать пояснение или отменить этот акт проверки у вас получится, если вы по объективным причинам находились или за границей, или болели. Но только при наличии документально подтвержденного этого факта.