Как правильно платить налоги? Объяснил юрист

Александр Костюкевич, юрист:

Если мы продаем в календарном периоде с 1 января по 31 декабря более двух автомобилей, то со второго и последующих мы должны оплатить налоги по ставке 13 %. Один объект недвижимости можно продать раз в пять лет. Если мы аналогичный объект продаем в течение пяти лет, то мы должны будем подать декларацию, платить налог, если у нас налогооблагаемая база по ставке 13 %. Если ты гражданин Беларуси и получаешь по наследству объект недвижимости, он подоходным налогом не облагается.

Особое внимание юристы советуют уделять и финансовым вознаграждениям от посторонних лиц. Уплачивать подоходный налог за подарок в конверте не нужно, только когда сумма такого презента не превышает 9 338 рублей.​

Александр Костюкевич:

Если сумма превышает, то мы должны подать декларацию до 31 марта года, следующего за отчетным, заполнить декларацию, ставка подоходного будет равняться 13 %. Если мы получаем от юридических лиц, это безвозмездно или вознаграждение за какие-то работы, услуги, однозначно нужно будет подавать декларацию по итогам календарного года, оплатить подоходный налог.