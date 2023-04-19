Какие нарушения чаще всего совершают мотоциклисты? ГАИ напоминает о правилах

Потеплению и весне особенно рады водители мототранспорта. Для них сезон уже начался. И чтобы он не закончился в первые дни, Госавтоинспекция напоминает: безопасность превыше всего.

Ирина Боярчук, майор милиции, старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска:

Основными нарушениями правил дорожного движения, которые влекут тяжкие последствия, являются нарушение правил маневрирования, превышение разрешенной скорости движения транспортных средств, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, здесь речь идет о движении между полос. А также езда и перевозка пассажиров без мотошлемов.

Кроме того, после зимы абсолютно каждому водителю следует убедиться, что мотоцикл готов к сезону. После проверки на прочность даже самого спортивного железного коня нужно эксплуатировать согласно правилам.

Ирина Боярчук:

В светлое время суток нужно двигаться с включенным ближним светом фар либо дневными ходовыми огнями при их наличии. Также запрещено водителям мототранспорта ездить на одном колесе либо не держась двумя руками за руль мотоцикла. Запрещено перевозить пассажира, заведомо для водителя находящегося в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств.