Какие нарушения чаще всего совершают мотоциклисты? ГАИ напоминает о правилах

Потеплению и весне особенно рады водители мототранспорта. Для них сезон уже начался. И чтобы он не закончился в первые дни, Госавтоинспекция напоминает: безопасность превыше всего.
Потеплению и весне особенно рады водители мототранспорта. Для них сезон уже начался. И чтобы он не закончился в первые дни, Госавтоинспекция напоминает: безопасность превыше всего.
Ирина Боярчук, майор милиции, старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска:
Основными нарушениями правил дорожного движения, которые влекут тяжкие последствия, являются нарушение правил маневрирования, превышение разрешенной скорости движения транспортных средств, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, здесь речь идет о движении между полос. А также езда и перевозка пассажиров без мотошлемов.
Кроме того, после зимы абсолютно каждому водителю следует убедиться, что мотоцикл готов к сезону. После проверки на прочность даже самого спортивного железного коня нужно эксплуатировать согласно правилам.
Ирина Боярчук:
В светлое время суток нужно двигаться с включенным ближним светом фар либо дневными ходовыми огнями при их наличии. Также запрещено водителям мототранспорта ездить на одном колесе либо не держась двумя руками за руль мотоцикла. Запрещено перевозить пассажира, заведомо для водителя находящегося в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств.
Мотоциклы имеют сильный двигатель, легкую массу и отсутствие грузов – все это в совокупности позволяет развивать очень высокую скорость. Любители драйва зачастую настолько входят в кураж, что забывают об опасности.
Ирина Боярчук:
Когда мотоциклист движется в потоке транспортных средств, из-за небольших габаритов мотоцикла водитель, который движется перед ним, может не увидеть в зеркало заднего вида мотоциклиста. Это создает условие для совершения ДТП. То есть каждое действие, каждый маневр мотоциклиста должно быть обдумано, водитель должен быть предусмотрительным.
Стоит понимать, что Госавтоинспекция ведет статистику и проводит ежедневные рейды, потому так называемые «взлетные полосы» – проспекты и широкие трассы – держит под особым контролем.
Александр Гордиенко, подполковник милиции, заместитель начальника отдела ГАИ Октябрьского РОВД г. Минска:
У нас в районе несколько оживленных улиц, магистралей, на которых водители мотоциклов позволяют себе разогнаться до скорости, значительно выше допустимой: Казинца, Кижеватова, Аэродромная.
Такие участки всегда под острым наблюдением: это и радары, и мобильные датчики, и присутствие патрульных. Для тех же, кто неоднократно игнорирует все предупреждения и штрафы, предусмотрено лишение прав за повторное нарушение скоростного режима. Так безопаснее и для водителя, и для окружающих.