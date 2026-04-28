Баскетболистки гродненской «Олимпии» стали чемпионками Беларуси. В золотой серии дружине противостоял клуб «Минск». Два стартовых противостояния остались за подопечными Виталия Маклакова и до заветного трофея оставался всего лишь шаг, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Третий матч серии до трех побед состоялся в Лиде. Первая половина встречи проходила в плотном соперничестве, команды сохраняли равные шансы на успех. Тем не менее на большой перерыв в роли лидеров ушли именно номинальные хозяйки – они обеспечили себе преимущество в четыре очка, а сразу после возобновления поединка совершили мощный рывок и довели перевес до крупного, он составил 17 баллов.

Накал борьбы в заключительной четверти возрос, гостьи не собирались уступать и использовали каждый момент, чтобы исправить ситуацию и перевернуть ход дуэли в свою пользу. Тем не менее итоговую викторию «Олимпия» не упустила, гродненская дружина праздновала победу в этом матче, выиграла серию (3:0) и завоевала золото национального первенства впервые с 2013 года.