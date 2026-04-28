Российский специалист Магомед Адиев возглавил футбольный клуб «МЛ Витебск». Срок соглашения с наставником не уточняется. Последним местом работы тренера были самарские «Крылья Советов», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Также коуч возглавлял такие команды как «Волга», «Терек-2», «Легион Динамо», «Анжи», «Чайка», «Шахтер Караганда», «Ахмат» и «Химки». Кроме того, Адиев тренировал сборную Казахстана, с которой достиг исторических результатов в отборе на Евро-24, но попасть на групповой этап так и не удалось.

Первый поединок у руля дружины главком проведет уже завтра в рамках ответного противостояния Кубка Беларуси северяне встретятся с минским «Динамо». Ранее «МЛ Витебск» отправил в отставку Михаила Мартиновича, который привел команду к чемпионству в национальном первенстве.