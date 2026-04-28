«Минск» и «Борисфен» вышли в полуфинал ЧБ по баскетболу

Определились первые полуфиналисты чемпионата Беларуси по баскетболу среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«МИНСК» после уверенной победы дома закрепил успех и на выезде в серии против молодежного состава «Гродно-93». Гости владели преимуществом в каждом из игровых отрезков и праздновали викторию – 74:42. Самым результативным в рядах столичного клуба стал Дмитрий Захаренков, набравший 20 очков.

«Борисфен» повторно одолел воспитанников РЦОП-СДЮШОР. В первой четверти могилевчане действовали первым номером и обеспечили себе солидный перевес, однако еще до большого перерыва минчанам удалось нивелировать отставание и вплотную подобраться к соперникам. Тем не менее итоговая победа осталась за дружиной Андрея Кривоноса – 105:76.

Завтра баскетболисты «Гродно-93» встретятся с брестской «Викторией», а витебский «Рубон» сыграет с командой РГУОР.