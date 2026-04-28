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Соболенко проведет четвертьфинальный поединок на турнире в Мадриде

28 апреля 2026 17:33
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Арина Соболенко продолжает защиту титула на турнире категории 1000 в Мадриде. Сегодня вечером она проведет поединок за выход в полуфинал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соперницах у первой ракетки мира 32-я в топе американка Хейли Баптист. Совсем недавно спортсменки встречались в 1/4 «тысячника» в Майами, и белоруска была сильнее в двух сетах – 6:4, 6:4. Как сложится предстоящий матч, узнаем совсем скоро. Старт дуэли не ранее 9 часов вечера. Соболенко является трехкратной победительницей соревнований в испанской столице.

# Теннис

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