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В Беларуси стартовало второе Национальное исследование качества образования

28 апреля 2026 17:51
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Умение применять знания в реальной жизни. В Беларуси стартовало второе Национальное исследование качества образования, сообщили в программе Новости «24 часа».

В Беларуси стартовало второе Национальное исследование качества образования-2

Тестирование объединит около 20 тысяч учащихся из свыше 700 учреждений по всей стране. Школьники, гимназисты, лицеисты и учащиеся колледжей продемонстрируют читательскую, математическую, естественнонаучную и финансовую грамотность. 

Все задания разработаны нашими учеными и ориентированы не столько на проверку теории, сколько на умение использовать полученные знания на практике. Формат включает две сессии по 45 минут с тестами и развернутыми ответами, где важно показать ход своих рассуждений.

В Беларуси стартовало второе Национальное исследование качества образования-4

Роман Горюнович, учащийся средней школы №9 Минска имени В.И. Щербацевича:
Мое направление было математическое и читательское, мне понравилось очень. Если оценивать и вообще смотреть на логические какие-то знания, то, конечно, каждый человек по-своему силен в чем-то, но такие общие, для общего развития они очень полезны.

В Беларуси стартовало второе Национальное исследование качества образования-6

Людмила Мокренчук, заместитель директора по учебной работе средней школы №9 Минска имени В.И. Щербацевича:
Это новая такая форма проверки знаний, она проводится всего второй раз, но результаты довольно ровные, хотя математическая грамотность, наверное, чуть похуже, а все-таки читательская, с учетом того, что учащиеся больше читают, – всегда результаты получше. И хорошие результаты, что радует, естественнонаучные и финансовые – идут в районе математической.

Отдельное внимание объективности оценки. Закрытые задания проверит автоматизированная система Министерства образования, а открытые – более 2,5 тысячи экспертов. Дополнительно участники заполняют анкеты, позволяющие оценить влияние среды, интересов и образовательных условий на результаты.

В Беларуси стартовало второе Национальное исследование качества образования-8

Ольга Зеленко, проректор по научной работе Академии образования:
Уровень функциональной грамотности мы оцениваем по четырем ключевым направлениям. Скорее всего, сфера применения знаний и умений в этих областях наиболее распространена в реальных жизненных ситуациях.

В Беларуси стартовало второе Национальное исследование качества образования-10

Наталья Станкевич, главный специалист управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:
Для учащихся это уникальная возможность продемонстрировать свои умения решать учебные задачи, приближенные к жизненным. Ну а для ученых – это возможность определить приоритеты в образовании, посмотреть уровень функциональной грамотности, а также принять решение по корректировке учебных задач или по доработке учебников.

Национальное исследование качества образования – один из ключевых проектов в системе, который реализуется с 2023 года. Его основная цель – понять, насколько современная школа отвечает запросам времени и какие решения необходимы для повышения эффективности обучения.

# Образование в Беларуси # Ольга Зеленко # Наталья Станкевич

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