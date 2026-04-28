Умение применять знания в реальной жизни. В Беларуси стартовало второе Национальное исследование качества образования, сообщили в программе Новости «24 часа».

Тестирование объединит около 20 тысяч учащихся из свыше 700 учреждений по всей стране. Школьники, гимназисты, лицеисты и учащиеся колледжей продемонстрируют читательскую, математическую, естественнонаучную и финансовую грамотность. Все задания разработаны нашими учеными и ориентированы не столько на проверку теории, сколько на умение использовать полученные знания на практике. Формат включает две сессии по 45 минут с тестами и развернутыми ответами, где важно показать ход своих рассуждений.

Роман Горюнович, учащийся средней школы №9 Минска имени В.И. Щербацевича:

Мое направление было математическое и читательское, мне понравилось очень. Если оценивать и вообще смотреть на логические какие-то знания, то, конечно, каждый человек по-своему силен в чем-то, но такие общие, для общего развития они очень полезны.

Людмила Мокренчук, заместитель директора по учебной работе средней школы №9 Минска имени В.И. Щербацевича:

Это новая такая форма проверки знаний, она проводится всего второй раз, но результаты довольно ровные, хотя математическая грамотность, наверное, чуть похуже, а все-таки читательская, с учетом того, что учащиеся больше читают, – всегда результаты получше. И хорошие результаты, что радует, естественнонаучные и финансовые – идут в районе математической. Отдельное внимание объективности оценки. Закрытые задания проверит автоматизированная система Министерства образования, а открытые – более 2,5 тысячи экспертов. Дополнительно участники заполняют анкеты, позволяющие оценить влияние среды, интересов и образовательных условий на результаты.

Ольга Зеленко, проректор по научной работе Академии образования:

Уровень функциональной грамотности мы оцениваем по четырем ключевым направлениям. Скорее всего, сфера применения знаний и умений в этих областях наиболее распространена в реальных жизненных ситуациях.