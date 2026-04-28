В 2026 году начинается масштабная застройка Лошицы

В 2026 году начинается масштабная застройка микрорайонов Лошицы. В планах возвести около 30 многоэтажных домов, детские сады, школу и поликлинику, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В границах улиц Турова, Лучины и Смолича в микрорайоне Лошица-10 завершается возведение первого жилого дома на 10 этажей. Здание рассчитано на 159 квартир, и они уже готовы в чистовой отделке, что позволит новоселам сразу же приступить к обустройству жилья.

Вокруг дома проложены тротуарные дорожки, готова парковка для автомобилей, а также появится детская площадка. Рядом возводят еще одну высотку на 208 квартир, а в скором времени в квартале также появится третья 9-этажка почти на 300 квартир.