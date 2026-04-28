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Илья Соловьев провел второй матч в Кубке Стэнли

28 апреля 2026 17:42
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В Национальной хоккейной лиге продолжается стадия плей-офф. Свой второй поединок в Кубке Стэнли провел белорусский защитник Илья Соловьев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А клуб, за который он выступает, «Питтсбург», на домашней арене обыграл «Филадельфию» (3:2) и сократил отставание в серии до минимума – 2:3. Игрок обороны «пингвинов» был заявлен на матч в третьей паре, его айс-тайм составил чуть более шести минут, он применил два силовых приема и завершил встречу с показателем полезности 0. Отечественный голкипер «летчиков» Алексей Колосов не был включен в заявку. 

В другом противостоянии «Юта» дома уступила «Вегасу» – 4:5. Интересно, что, проигрывая по ходу поединка со счетом 0:3, команда рук не опустила, и два быстрых гола с 30-секундным интервалом вернули хозяев в борьбу. Основное время завершилось вничью, а в овертайме викторию все же вырвали «рыцари».

# Хоккей

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