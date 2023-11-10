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Чартерные рейсы из Витебска в Шарм-эль-Шейх запустят в феврале

10 ноября 2023 08:16
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Новости Беларуси. До курорта прямым рейсом. Новые возможности откроются для жителей Витебска уже в феврале, «Белавиа» расширяет карту полетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чартерные рейсы из Витебска в Шарм-эль-Шейх запустят в феврале-1

Чартерные рейсы свяжут северный регион с египетским Шарм-эль-Шейхом. Первый перелет запланирован на 7 февраля 2024-го. Самолеты будут курсировать между городами раз в 10 дней. Расписание уже доступно на сайте. А в январе на египетский курорт полетят лайнеры из Гомеля. Дата первого рейса – 23 января. А с мая из Гомеля можно будет улететь и в турецкую Анталью.

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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