Чартерные рейсы из Витебска в Шарм-эль-Шейх запустят в феврале

Чартерные рейсы свяжут северный регион с египетским Шарм-эль-Шейхом. Первый перелет запланирован на 7 февраля 2024-го. Самолеты будут курсировать между городами раз в 10 дней. Расписание уже доступно на сайте. А в январе на египетский курорт полетят лайнеры из Гомеля. Дата первого рейса – 23 января. А с мая из Гомеля можно будет улететь и в турецкую Анталью.