Музей истории минской конки: появление первого кондуктора и где в столице ковали первые подковы

Под стук подков и звон колокольчиков. Конно-железная дорога или конка положила начало общественному транспорту в Минске. В конце XIX века на узких брусчатых улочках стали передвигаться изящные вагоны, их тянули по рельсам 2-3 лошади со скоростью 7 километров в час. Кучер подавал сигналы пассажирам и пешеходам и звонил в колокол. Заплатив всего три-шесть копеек, в зависимости от расстояния, минчане могли легко добраться до нужного им места и даже сделать остановку по требованию, если вдруг на центральных улочках увидали знакомого или захотелось прогуляться пешком.

Идея конки появилась у властей города еще со строительством Брестского и Либаво-Роменского пассажирских вокзалов в Минске, когда остро стала проблема путей сообщения между ними. В итоге нашли средства, и инициативу переняло руководство железной дороги.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

В 1887 году обратился оршанский купец, он же поверенный инженера Горчакова, который возглавлял товарищество по устройству конных железных дорог. Звали купца Сергей Самуилович пергамент, с необычной фамилией. Он обратился с прошением в городскую управу Минска с просьбой рассмотреть его проект. В ноябре 1887 года утверждена окончательно его версия и подписана. А на устройство дороги ушло пять лет. Мы знаем из репортажей «Минских губернских ведомостей», «Минского листка», что тожественное открытие движения конки было 10 мая 1892 года.

Работала конка до 11 вечера, а вагоны освещались керосиновыми фонарями. Скоростные путешествия, в отличие от повозок, позволили транспортировать большое количество народа. Конка создала инфраструктуру в городе, по ее маршрутам появился ряд магазинов, где продавали подковы, шипы, различные масла для колес, были изменены дороги и тротуары.

Кроме того, конная железная дорога подарила минчанам и новые профессии. Если раньше извозчики сами брали плату за проезд, то теперь этим занимался кондуктор – человек, который должен был не только всех обилетить, но и следить за порядком, обеспечивать каждому место для сидения, ведь стоять должны были лишь школьники и гимназисты со льготными билетами. Кондуктор был обязательно знаком с форейтерами – служащими, которые на сложных участках дороги с резкими спусками-подъемами, дополнительно впрягали лошадей. Бывало, что пассажирам приходилось выскакивать на ходу и идти пешком, а потом вновь занимать свои места.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

По специальному указу императора служащие железной дороги носили мундиры синего цвета, а служащие конки носили мундиры с красной выпушкой. У кондуктора обязательно должен был быть жетон с номером, потому что если какие-то были вопросы по организации движения либо кто-то забывал какой-то предмет, то можно было прийти в управление, только лишь ссылаясь на номер жетона, что был кондуктор такой-то, с таким номером. Тогда можно было решить вопрос. Номер жетона, как правило, совпадал с номером вагона. На пряжках обязательно было «МКЖД», то есть Минская конная железная дорога.

В новом столичном музее постарались воссоздать атмосферу конца XIX – начала XX веков. Главный экспонат – вот этот вагон, его делали специально в масштабе 1 к 1. Как видим, вместиться в него могло около 30 пассажиров, для всех были общие правила поведения: входить нужно было через площадку противоположную от кучера, запрещалось садиться в конку трубочистам и людям в грязной одежде, а также пассажирам с собаками. Мужчина, зайдя в вагон, где находятся дамы, должен был сделать легкий наклон головы в их сторону. Курить разрешалось только на площадке.

Основные маршруты минской конки протянулись на 8 километров. Первая линия была вокзальная, она соединяла Брестский вокзал, проезжала через мост Либаво-Роменской железной дороги, поворачивала по Петербургской и подъезжала к Виленскомй вокзалу. Вторая линия – центральная, была самая продолжительная.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Она начиналась от Виленского вокзала, по Петербургской, нынешней Ленинградской, по Коломенской, около депо конки проезжала, выезжала на центральную Захарьевскую улицу, двигалась по ней. И уже на Губернаторской, нынешней улице Ленина, поворачивала, огибала Соборную площадь (нынешнюю площадь Свободы), по улице Кирилла и Мефодия (тогда это была Монастырская), она выезжала на торговую. Это был конечный пункт. И были еще две линии. Одна называлась Немига-Сторожевская. Она начиналась в начале улицы Немига, через Нижний рынок. Наверное, самый сложный был участок, поскольку он очень многолюдный. Через мост, и выезжала на Александровскую улицу, это нынешняя улица Максима Богдановича. До нынешнего завода «Аливария».

На Торговой улице начиналась еще одна линия – Немижская. Конка ехала по набережной Свислочи в районе нынешнего парка имени Янки Купалы, выезжала на Захарьевскую и возле современного цирка поворачивала к Красной улице, до дома-музея I съезда РСДРП, который находился в конце последней четвертой линии.

Уже 1 января 1913 года конку обслуживало 99 лошадей, за ними на территории специального парка на улице Базарной смотрели конюхи и ветеринары.

Парк включал в себя целый ряд строений, необходимых для нормального функционирования городского транспорта. Конюшни, лазарет для лошадей, вагонные сараи для ремонта и хранения транспортных средств и даже кузница для изготовления подков.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Вообще, конка – очень опасный транспорт был. Действительно, разъездов было мало, рельсы фактически не возвышались над мощенной дрогой, над камнями, поэтому если кучер зазевался, то вагон регулярно сходил с рельсов. Сегодня мы можем говорить только о двух ДТП. Одно из них было фактически 110 лет назад. В районе нынешнего ГУМа при повороте кучер не справился с управлением лошадей, на всей скорости вагон въехал в витрину ресторана «Фриц», который находился у гостиницы «Берлин». На этой территории сегодня стоит ГУМ.

Конец XIX века в Минске выдался насыщенным на технические новинки. Вместе с конкой в город приходит водопровод. Оттого в экспозиции нового музея нашлось место для уникальной водоразборной колонки, таких в Беларуси всего две. Эта была найдена в 2004 году на территории посольства США.

Другой технической новинкой на перекрестке эпох становится телефон. Также в музее сделали витрину почтово-телеграфной конторы с эксклюзивной коллекцией открыток, адресатами и отправителями которых являлись сами минчане.

Среди достопримечательностей, мимо которых проезжала конка, была и популярная у минчан аптека Староневича на улице Захарьевской. В витрине на экспозиции представлена посуда для хранения лекарственных средств.

Рядом – витрина хитового для минчан магазина Левина, сегодня мы могли бы назвать его ГУМом. Там можно было купить и детские игрушки, и одежду, и охотничьи ружья, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Внимание дам, безусловно, привлечет это красивое платье для дневных выходов 1890 года.

Разъезжали в вагонах с лошадьми минчане до 1928 года, а затем на смену конке пришли трамваи. Правда, с небольшим перерывом в военные годы и время экономической разрухи, с 1918 по 1821-й годы, конка не работала. Координировало же деятельность конной железной дороги специально созданное управление на улице Базарной в доме № 4, куда минчане могли обращаться с жалобами и предложениями.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

В 1921 году служащие самой конки восстановили движение конки, восстановили рельсы, и началось движение уже красной конки, как тогда говорили. И действовала она ровно 7 лет, когда ее сменил электрический трамвай. Тогда был создано Объединенное управление местного транспорта Беларуси, куда вошла обозноремонтная мастерская, это бывшая каретная фабрика, вагонный парк на улице Базарной, еще один вагонный парк. И хозяйство местного транспорта насчитывало около 170 лошадей. И для обслуживания всех было создано два хозяйства: Людамонт и Михалово. Один из них – наш нынешний микрорайон в составе Минска.

Новый музей стал одним из лучших подарков городу на его День рождения.