Накануне Дня Конституции в Витебске вручили паспорта самым активным и талантливым ребятам

Новости Беларуси. Накануне Дня Конституции Беларуси по всей стране проходят сотни акций и встреч с интересными людьми. Лучшим представителям молодежи в торжественной обстановке вручают главный документ – паспорт. Седьмой год подряд самые активные и талантливые ребята из Октябрьского района Витебска собираются в музее легендарного партизана Миная Шмырева. В 2017 году паспорта получили 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Несмирный, учащийся гимназии № 1 Витебска:

Я очень рад и горд, что получил паспорт на торжественном мероприятии. Ведь паспорт – это один из самых важных документов.

Сергей Сташевский, глава администрации Октябрьского района Витебска:

Как бы это пафосно ни звучало, дети – это наше будущее. Мы, конечно, желаем им хорошей учебы и дальнейшей работы. Мы хотим, чтобы они были настоящими патриотами нашей республики, ведь им предстоит перенять от нас эстафету. Главное не останавливаться на достигнутом, а делать шаг за шагом вперед.

По традиции после торжественной церемонии подростков ожидал нестандартный сюрприз. Они стали участниками квеста «Партизанская тропа». Ответы на вопросы, ребусы и загадки необходимо было отыскать среди экспонатов музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.