Музей истории Минска расширяется. Вот что планируют там сделать

Новости Беларуси. Сокровищница города. Музей истории Минска расширяет владения, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Новые выставочные залы открыли специально к юбилею столицы на Раковской, 17. Это здание – легенда. Когда-то в нем был свадебный еврейский дом. В 1895-м Абрам Черчес подал прошение на строительство этого банкетного зала. Однако прихожане соседних церквей были не рады. Их кареты постоянно сталкивались со свадебными кортежами. После революции здесь был кинотеатр «Рекорд». Затем различные муниципальные учреждения. И снова настал звездный час.

Евгения Стальмахова, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Были прорублены вместо прекрасных арочных окон несколько входных групп, сейчас зданию после реставрации вернули оригинальный облик внешний и внутренний. Что касается секретиков, у нас здесь в одной из боковых частей здания открыты настенные росписи, оригинальные, начала ХХ столетия, и мы надеемся, что в будущем мы сможем посетителям рассказывать об этой феноменальной истории здания.

Новая экспозиция – увлекательное турне по столице ХХ века. Первой ласточкой стала выставка «Мое имя Минск». И, что самое приятное, она наполовину из подарков минчан. Вещицы, которые пылились на антресолях, нашли свой второй дом. Они зеркало советских будней: с играми в домино, очередями за томиком Бродского и заказами в швейном ателье. Так, это креп-жоржетовое платьице – дело рук минчанки Франтишки Володько. Она щеголяла в нем в первые послевоенные годы. Во все времена красота была страшная сила.

Евгения Стальмахова:

Менингитка почему называется, потому что ничего не закрывает на вашей голове, и вы в любую холодную погоду легко простужались, но, возможно, в ретро-фильмах на красавицах вы такие видели. На самом деле минчанки нас очень осчастливили своими гардеробами, поскольку мы в буквальном смысле обрели целую коллекцию, которая показывает наиболее характерные тенденции и веяния в моде ХХ столетия в Минске. Минчанки всегда стремились выглядеть модно, даже в самые тяжелые времена их сподвигало садиться за такие Зингеры, 1916 год, Шотландия, обнаружило мы его на улице Таллинской, которой больше на карте города нет.

Эта картина Александра Путейко 1967 года – манифест выставки. Ее художник специально писал к 900-летию Минска. Как будто телепортировали в советскую эпоху и пригласили на зажигательный твист. Район Немиги. Уличная танцплощадка. Вероятно, майские праздники. Буйство эмоций, красок и фасонов. Кто-то узнает здесь своих бабушек-дедушек и, конечно, улыбнется. А мы приглашаем к голубому экрану, посмотреть с соседями «Кавказскую пленницу».

Евгения Стальмахова:

Одним из самых интересных экземпляров является комбинированная ТВ-установка 1959 года Минского радиозавода, некоторые даже узнают в экспозиции, они кидаются к этому телевизору буквально, как к иконе, припадают к нему, начинают его гладить, вспоминают те тактильные ощущения, которые они испытывали в детстве. Чем он хорош, он одновременно и телевизор, и радио, и проигрыватель, то есть такой музыкальный центр своего времени. Телевизор к нам попал необычным образом с одного из минских чердаков, в нем жили мышки, пришлось эту семейку оттуда вышвырнуть, и нашим реставраторам привести телевизор в порядок, разве что не работает.

Тему ностальжи продолжаем в детском мире. Заводные курочки-собачки и тот самый золотой ключик вспомнят многие поколения. Как и железные конструкторы, пятнашки, электротелеграф. Когда в соседних с братом комнатах можно было общаться с помощью азбуки Морзе. Ботиночки с ладошку напомнят о любимом Чебурашке. Кстати, по следам Шварцмана планируют создать что-то очень интересное. Не переключайтесь.

Евгения Стальмахова:

Такая прекрасная игра, которая развивает словарный запас у ребенка, работает оно просто. Магнитное поле, где-то здесь рандомно расставлены магнитики, и прикладывая простой листик с изображением предметов, ребенок должен разгадать загадку, какие предметы начинаются на букву р. Как только мы двигаемся в сторону ромашки, наш песик встает на дыбы и значит, что мы угадали.

И дети, и взрослые обожают сладкое. На выставке предлагают совершить лакомый променад и познакомиться с дизайном упаковок. От традиционного тяжеловесного декора 40-х до модной геометрии 60-х. Многие из коробок – эхо времени. Рукописные надписи и полет Гагарина окунают во времена оттепели. А самое главное – здесь можно вспомнить вкус шоколадных бутылочек, мичуринских трюфелей и вдохновиться на кофеек. Евгения Стальмахова:

С коллекцией упаковок и разных оберток из-под конфет нам очень повезло, благодаря минчанке, которая безумно любила кондитерку. «Белкондитер» со старым логотипом, какие-то вишенки у них бытовали к юбилею республики. Так и более позднее, рубежа 50-60-х годов, богато декорированы в классическом формате, коробки «Коммунарки», посмотрите даже внутренности этой коробки удивляют, так много материала и сил в нее вложено. Масштабный гобелен «Мой Минск» Александра Кищенко – яркое признание в любви городу. Как и его знаменитые мозаики в микрорайоне Восток. На этом полотне автор уместил главные страницы истории от Глеба Менского до красноармейцев и партизан. Знаковые архитектура и личности. Передаем эстафету стахановцам, которые смотрят на нас с огромных полотен и вдохновляют на трудовые подвиги.