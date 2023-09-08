Обязаны многим. Как БССР помогала развивать посёлок Белорусский в Псковской области?

Спрос на строительные материалы и специалистов. По итогам переговоров определен ближайший объект для белорусов – детский сад в Пскове, а в ноябре правительством области будет утверждена профильная программа на следующую трехлетку, но уже с учетом наших компаний. Но в областном бэкграунде уже есть успешный опыт кооперации в сфере строительства и развития агросектора, правда, советского периода.

Константин Герцев, корреспондент:

Середина 1970-х, в СССР в самом разгаре программа освоения не черноземных земель, попросту мелиорация. Псковская область не исключение. Позади нас населенный пункт, который обязан Беларуси не только названием, но и фактом существования. Эпоха ушла, а люди остались.

Когда приходит молодежь на танцы, где стоит, там и танцует. Семьи молодые были. Я помню, когда родила своего сына первого, я мужу говорю: ты посиди дома, а я сбегаю на танцы. Вот до такой степени было все хорошо здесь. Уроженка Гомельщины Татьяна Кудравец и сейчас готова пуститься в пляс. В начале 1980-х поселок – центр притяжения молодежи со всей Псковщины и восточной Беларуси. К тому времени здесь уже собственный торговый центр, гостиница, ресторан и даже школа с бассейном.

Татьяна Кудравец, жительница поселка Белорусский:

Мы тоже жили с мужем, сами белорусы, поженились, жилья не было, надо было покупать. А тут уже жил его брат после окончания института, он нас позвал, мы приехали. Муж после Могилевского политехникума, я в Минске работала. Мы приехали сюда, пожили в гостинице полгода, нам дали квартиру двухкомнатную. Осваивать новые земли вместе со второй половинкой отправился и Евгений Зубов. Молодой водитель ПМК перевез не один десяток тонн стройматериалов, поэтому и заверяет: поселок Белорусский до гвоздей и арматуры.

Евгений Зубов, водитель ПМК-221 Пыталово:

В основном жили в Пыталово на улице Белорусской, там все дома, только 8-й и 2-й дома строил Псковский домостроительный комбинат. А остальные дома все белорусские. У нас во дворе на Новый год ставили елку, все выходили из домов, пели песни, плясали. Все было очень красиво. Проект поселка будущего утверждали на уровне правительства. Поэтому в 1982 году возникшему на территории совхоза «Белорусский» населенному пункту присвоили его название. За несколько лет число жителей выросло до более чем 1,5 тысячи, примерно столько же советских рублей здесь можно было заработать в месяц. И это не история про фантики. Молодое сельхозпредприятие быстро вырвалось в рекордсмены Союза, правда, и здесь не обошлось без наставничества Минска. Работу на местах курировал тогдашний министр сельского хозяйства БССР.

Дмитрий Андреев, директор совхоза «Белорусский»:

Летит, смотрит, должно 100 тракторов работать, а работает 90. Где 10? Чем они занимаются? Чем занимаются люди? Ребята, нужно работать. Техника для того и есть, чтобы работала. А если она стоит дома в ответственный момент, значит плохо работает. Было 6 540 гектаров сельхозугодий. Построены животноводческий комплекс, сушильное хозяйство большое, рост урожайности, производства животноводческой продукции росло. И мы вышли на показатель лучший в области, да и в стране. Не сыпьте соль на раны. Беларусь в жизни поселка сегодня, пожалуй, лишь одноименный трактор в поле и тематическая секция в местной библиотеке. О бурном ритме прошлых лет остается лишь вспоминать. И, к сожалению, со слезами на глазах. Евгений Зубов:

Были хорошие ребята. Сейчас как-то совсем другой народ, стал другой мир. Раньше как-то дружнее жили. А сейчас люди все по домам, по квартирам, уединились. Нет такого.