«Вода ошибок не прощает». Какие лодки должны проходить техосмотр?

Купальный сезон в Беларуси уже заканчивается, а вот рыболовный, напротив, только начинается. После 30-градусной жары, которая длилась два месяца подряд, рыба начинает нагуливать жирок на зиму. Зная об этом, множество рыбаков выходят на промысел на моторных и гребных лодках. Правильность их использования контролирует Государственная инспекция по маломерным судам, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Какие функции выполняет ГИМС? Сергей Шуманский, ведущий:

ГИМС, по сути, это водная ГАИ, ГАИ на воде. При этом я сам рыболов-любитель, у меня есть лодка, мотор. Соответственно, много коллег по увлечению. И далеко не все понимают, для чего вообще ГИМС существует. Все думают, что ГИМС ездят, проверяют техосмотр, и это вся функция инспекции. Может, вы сейчас многих просветите?

Олег Терехов, заместитель начальника ГИМС Беларуси:

Попробую в двух словах. Правильно вы сказали. У меня когда и знакомые спрашивают, что же такое ГИМС, что такое инспекция по маломерным судам, для того чтобы долго не объяснять, ты просто говоришь, что это ГАИ на воде. Все те же самые функции, то есть функции безопасности, безопасности эксплуатации, пользование, но только на воде маломерными судами. Сегодня инспектор в первую очередь, регистрируя маломерное судно, классифицируя его, проводя техническое освидетельствование, он дает оценку годности судну, то есть его безопасности, выполнению требований безопасности. Зачастую человек, который имеет хобби и увлечения, понимает, что ему нужно иметь лодку, мотор. Но требования безопасности, как правило или в основном, он не знает. Поэтому здесь уже в помощи выступает наш инспектор. В ходе проведения административных процедур инспектор дает оценку безопасности. И таким образом человек, покупая, приобретая, имея в собственности маломерное судно и потом пользуясь им, уже точно уверен в том, что, во-первых, оно безопасное. Дальше идут элементы организации обучения, проверки знаний, выдачи удостоверения. Соответственно, организация обучения, само обучение состоит из теоретической, практической части. То есть в ходе обучения будущий судоводитель изучает основные требования безопасности, правил эксплуатации, пользования, правила плавания, изучает знаки судовой обстановки. Более широко ему открывается картина, с которой ему предстоит столкнуться при выходе на воду. Соответственно, получает практически навыки пользования маломерным судном. Соответственно, он уже, попадая или выходя на воду, чувствует себя более уверенно. В плавании маломерных судов участвует не только судоводитель, участвуют те люди, которые находятся у него на борту судна. Участвуют те, кто, по сути, находится на водном объекте. Это те же самые купающиеся люди. И он должен знать, насколько близко можно подходить к местам для купания на маломерном судне, на гидроцикле. Знаки водной обстановки должны четко понимать, знать их и выполнять, потому что если есть знак запретов, то заходить нельзя.

Кроме маломерных судов, на внутренних водных путях есть судоходство. То есть там серьезные крупные суда, и как минимум которые могут и повредить маломерное судно, и привести к трагическому случаю. Весь этот комплекс мероприятий мы начинаем от контроля за, грубо говоря, жизненным циклом самого маломерного судна. По большому счету, от его постройки, продажи до утилизации. Контроль на поверхностных водных объектах за безопасностью судоходства и обучение, подготовки. Немалый момент в дальнейшем в нашей работе, конечно, – это доведение требований безопасности до судоводителей, до граждан. Это вопрос и пропаганды, и агитации. То есть донесение этих требований через средства массовой информации, подготовка некой наглядно-изобразительной продукции. В последнее время посредством Telegram-каналов создаются группы, чаты, где очень живо обсуждаются вопросы рыбалки, пользования маломерными судами. Мы там тоже присутствуем, стараемся не очень активно там показываться, но в тот же момент мы там регулируем. Начиная от того, что если кто-то выкладывает видео пользования маломерным судном, его скоростными характеристиками, где-то там похвастается, что он купил. Мы это все оцениваем. Но если человек без спасательного жилета, то у нас же есть уже видео и бортового номера, оно у нас зарегистрировано, мы знаем, кто это, созваниваемся, разговариваем как минимум с этим человеком. Хотя, по сути, если человек грубо нарушает, мы начинаем административный процесс в отношении его. У нас в основном люди все культурные, правильные и понимающие. Когда начинаешь разговаривать, почему без спасательного жилета… Может, мы сейчас выйдем, кого-то встретим, у вас будет возможность поговорить. Ну, забыл там, жарко, еще как-то. Начинаешь разговаривать с людьми и убеждать их, рассказывать. Под другим углом, но немножко статистику доводишь, вот эти случаи, которые аварийные происходят с людьми. Они немножко переосмысливают. И уже потом ты их встречаешь на воде. И, как правило, если сделал замечание, оно уже потом не допускается.

В редком случае есть люди, которые повторно допускают нарушение. Соответственно, можно сделать вывод, что в основном все люди правильные, добросовестные, выполняющие требования. Возможно, зачастую не знающие, но повторю, что эти моменты, когда человек думает, что он чересчур уверен в собственных силах, что даже выпадая за борт, я все равно смогу доплыть. Здесь нужно понимать, что есть элемент паники, к этому нужно быть готовым, нужно подавить панику в первую очередь, чтобы не погибнуть. Во-вторых, нужно осознавать, когда ты в последний раз плавал те же 500 метров, когда ты в последний раз плавал 500 метров в одежде, в обуви. И нужно давать этому отчет. Сергей Шуманский:

Плюс еще появляется желание спасти какие-то свои вещи, снасти. Олег Терехов:

Конечно. Если сегодня спиннинг стоит сумасшедших денег, то, конечно, ты будешь тоже об этом думать. Но самое главное, как и везде, – это элемент паники. Если поборол панику, ты выжил на самом деле. Какие лодки должны проходить техосмотр? Сергей Шуманский:

Вопрос, который и меня свое время волновал. И многих волнует. Техосмотр. Было время – его отменяли, потом его опять вернули. Ваше мнение как человека, который имеет лодку, любит где-то поплавать. Нужен ли техосмотр, например, для такой личной ПВХ-лодки? Или достаточно, например, просто самому контролировать ее состояние?

Олег Терехов:

В любом случае, как орган по безопасности судоходства ГИМС однозначно говорит о том, что техническое освидетельствование маломерного судна необходимо проходить. Необходимо проходить, и оно обязательно. Когда вы задаете этот вопрос, вы проецируете себя как человека, который техосмотр маломерного судна, личного автомобиля – примерно те же самые процедуры, преследуете те же самые цели. Поэтому сегодня, когда я предоставляю автомобиль на техническое освидетельствование, я его готовлю, потому что те вопросы, если у меня где-то не горит «стоп», лампочка, я езжу, она меня не напрягает, пока мне не сделает замечание госавтоинспектор, пока у меня может там не гореть лампочка ближнего света. Пока лето, меня это не напрягает. Мой огнетушитель может быть с истекшим сроком годности, моя аптечка – меня это тоже абсолютно не напрягает, потому что, как и все мы надеемся на авось, ничего не случится. Но когда я предоставляю свой автомобиль, свое маломерное судно для проведения технического освидетельствования, я все эти элементы привожу в соответствие. И в дальнейшем я знаю, что у меня маломерное судно исправно, оно обеспечено, укомплектовано и я смогу безопасно плавать на своей лодке. Что в себя включает безопасность на воде? Сергей Шуманский:

Безопасность на воде. Что в себя включает это понятие? Пару профилактических слов от вас людям, которые думают, что можно чем-то пренебречь.