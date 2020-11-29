«Мутации – это нормально». К каким последствиям может привести коронавирус, обнаруженный у европейских норок?

Новости Беларуси. Меховая индустрия под угрозой? В Дании и ещё пяти странах Европы массово уничтожают норок, у которых обнаружили мутировавший коронавирус, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кто-то считает, что причина в другом – это бесконечная борьба с «зелёными» активистами, которые выступают против производственной эксплуатации зверьков.





Другие предполагают, что проблемы начались ещё до пандемии и заключаются в банкротстве отдельных компаний по выпуску пушнины. Так или иначе, факт остаётся фактом. Ниша крупнейшего производителя меха – Дании – теперь свободна. Эксперты считают, что сейчас массовое инвестирование в пушную отрасль начнётся в Китае. Но наравне с количеством производимого товара стоит ещё и качество.





И здесь своё лицо может показать Беларусь. В своё время мы закупали генотипы норок в Дании, а уже сейчас самостоятельно занимаемся их разведением. Так что сохранить уникальные виды зверьков у нас получится.

А вот удастся ли защитить их от коронавируса и воспользоваться шансом занять лидерские позиции на мировом рынке, выясняла Юлия Стриго.

Юлия Стриго, корреспондент:

Приобрести норковую шубу для любой женщины – все равно, что купить украшение из золота или бриллиантов. Но вот пандемия вносит свои коррективы даже в модные тенденции. Коронавирус добрался в том числе и до животных, причём мутировавший. Зараженные норки есть, помимо Дании, еще в пяти странах: США, Нидерландах, Италии, Испании и Швеции. А вот есть ли риск у белорусского лейбла?

COVID-19 за считаные недели добился того, за что «зеленые» активисты Европы боролись годами – прекратить промышленную эксплуатацию зверьков. Ситуация ведет к необратимому разрушению пушного бизнеса в некоторых государствах. Драматичнее всего ситуация в Дании, где на зверохозяйствах – до 17 миллионов норок. О полном их уничтожении заявила премьер-министр Дании. Из более тысячи хозяйств на 288 у животных был обнаружен новый штамм вируса. Впоследствии заболевание передалось людям.

Джеппе Кофод, министр иностранных дел Дании:

Датское правительство с момента, когда глобальная пандемия достигла цели, решило действовать быстро, решительно и с четким обязательством, что мы скорее зайдем слишком далеко, чем сделаем слишком маленький шаг в борьбе с COVID-19. Выбраковка 17 миллионов норок – фактическая остановка на данный момент всей отрасли в Дании. Это решение было принято нелегко, но это необходимая мера предосторожности. Решение правительства возмутило заводчиков животных и частных фермеров. Они отмечают: на восстановление качества и расцветки меха новых генераций норок после карантина уйдет порядка 20 лет.

Мое будущее разрушено. Я как раз собирался взять на себя управление бизнеса моего отца, но это больше не вариант. Мы 10 лет боролись за то, чтобы вывести эту породу, развести норок такого размера и такого качества. Теперь все усилия пошли прахом. Острая проблема в том, что вирус мутировавший. Это не вызывает серьезных последствий у людей, но снижает эффективность антител. То есть планы по разработке вакцины против коронавируса могут сорваться.

Мария Ван Керхове, руководитель ВОЗ по пандемии COVID-19:

Мутации – это нормально. Эти типы изменений в вирусе – это то, что мы отслеживаем с самого начала. И вы слышали, как я много раз говорила, что у ВОЗ есть глобальная лабораторная сеть, и у нас есть специальная рабочая группа, которая изучает эволюцию вирусов и эти изменения. Каждое из этих изменений, каждая из этих мутаций, независимо от того, идентифицированы ли они у норки или у людей, необходимо оценить.