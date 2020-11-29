Только молоко и сахар. Как в Рогачёве готовят знаменитую сгущёнку?

Новости Беларуси. Белорусский Twitter пестрит юморными постами. Какая сгущенка самая вкусная – глубокская или рогачевская? Споры ведутся как по Жванецкому – «до хрипоты, до драки». И на одном лишь темпераменте. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ

Мы спорить не будем, а лучше узнаем, как же правильно варить ту самую сгущенку из нашего детства. Можно ли ее приготовить дома самому и почему рогачевская сгущенка настолько известна и так любима многими гурманами на постсоветском пространстве? Секреты успеха узнавал Александр Добриян. Рубрика «Подслушано в цеху». Среди всех белорусских молочных гигантов этот действительно особенный. Его фирменный продукт за последние 80 лет стал не просто еще одним узнаваемым брендом. Это сладкая визитная карточка Беларуси – сгущенное молоко. Уникальный продукт по уникальной технологии. О секретах производства рассказали на Рогачевском молочно-консервном комбинате.

Олег Самышин, начальник консервного цеха Рогачевского молочно-консервного комбината:

Отличие рогачевского производства от остальных в том, что у нас непрерывный процесс сгущения. Этот процесс, в принципе, еще нигде не смогли повторить. Тем самым мы отличаемся от остальных производств. Плюс мы не экономим ни на сырье, ни на компонентах. Мы используем только натуральные компоненты, натуральное сырье. Не используем химических добавок, которые удешевляют готовую продукцию. Мы на этом не экономим. Мы используем только молоко, сахар и больше ничего. Для Олега Самышина сгущенка – один из жизненных ориентиров. Любимый вкус детства он сделал областью своей профессиональной ответственности. И ни разу не пожалел. В том, что этот вкус неповторим, он уверен на все 100.

Александр Добриян, корреспондент:

Очень модно делать домашнюю сгущенку. Будет ли она такой же полезной, как та, которая произведена у вас? Дезинфекция помещений и оборудования. Как работает производство в Рогачёве во время второй волны коронавируса Олег Самышин:

Если они будут использовать стабилизаторы, то она вообще будет вредна для организма человека. Если в домашних условиях мы будем кипятить при 100-102 градусах, то здесь молоко кипит при температуре от 70 до 50 градусов, тем самым мы сохраняем полезные свойства молока, которые дала ему природа, и оставляем все эти полезные свойства в готовой продукции. Если дома кипятить, это мертвое: белок, жиры, углеводы – полезного там ничего нет. Здесь мы это все сохраняем.

Прописная истина: лучше простой сгущенки может быть только вареная. И здесь ее тоже производят. Комбинат работает в режиме нон-стоп 24 на 7. Процесс не останавливается даже в новогоднюю ночь.