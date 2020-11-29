Сыр со вкусом сгущённого молока. На рогачёвском предприятии изготавливают редкий продукт

Новости Беларуси. Процесс модернизации на Рогачевском молочно-консервном комбинате не останавливается ни на день: в 2020 году выпуск сгущенного молока за счет нового оборудования увеличат на несколько миллионов банок. Здесь уже работает пока единственная в стране современная линия по розливу молока в стеклянную бутылку. И инвестиции не ограничиваются только стенами предприятия. Комбинат активно вкладывает в сырьевую зону, а она раскинулась на сотни километров с юга на север Гомельской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Сазонов, заместитель генерального директора по производству Рогачевского молочно-консервного комбината:

Как говорится в народе, что у коровы на языке, то у нас на столе. В конце прошлого года мы построили и открыли молочно-товарную ферму на 600 голов дойного стада. К концу этого года мы планируем ввести еще одну молочно-товарную ферму тоже на 600 голов дойного стада. В этом году мы открыли новое предприятие МКК-сервис, которое занимается обслуживанием и помощью в уборке и посевной нашим сельхозорганизациям.

Сгущенка, безусловно, главный бренд предприятия. Однако на его производство идет лишь часть поступающего на комбинат молока. Ассортимент давно перевалил за сотню наименований: помимо консервов, молочные продукты для детского питания, цельномолочная продукция и, конечно, сыры. «Понимают, что находятся в стабильной стране». Как на рогачёвском предприятии удалось сохранить прибыльное производство?

Александр Мачеча, и. о. начальника цеха по производству сыров Рогачевского молочно-консервного комбината:

Это святая святых нашего цеха, нашего завода, это одна из камер созревания. На данном этапе здесь находится на созревании 180 тонн сыра. Линейка рогачевских сыров уже достигла 27 сортов. На ряду с привычными пошехонским и голландским – европейская классика. Элитные сыры к новогоднему столу заложили еще в сезон большого молока. Этот урожай зреет не один месяц.

Александр Добриян, корреспондент:

Пармезан, грюйер, маасдам. Но все-таки сырная история этого предприятия была бы неполной без вот этого уникального сорта. Ну не могли в Рогачеве не сделать сыр со вкусом сгущенного молока. Во вкусе этого не имеющего аналогов сыра действительно хорошо угадывается знакомый с детства вкус. Разумеется, сахар в сыр никто не добавляет. Но сам факт бережного отношения к своим традициям однозначно подкупает. Как и в прямом смысле по-семейному теплые отношения в полуторатысячном коллективе.

Александр Сазонов:

Люди на работу идут с удовольствием. Они знают, для чего они сюда приходят. Выполняя свою работу, они тем самым обеспечивают продовольственную безопасность нашей страны. Поэтому у нас и получается такой вкусный продукт, потому что каждый вкладывает туда свою душу, свой талант и свое умение.