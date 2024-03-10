В Национальной библиотеке презентовали книгу «Гейдар Алиев. 100 мгновений жизни»

В Минске презентовали книгу «Гейдар Алиев. 100 мгновений жизни». Издание подготовили к вековому юбилею общенационального героя азербайджанского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На страницах издания отражены знаменательные моменты из жизни и деятельности политика, представлены фотографии из семейного архива, научно-публицистические материалы. Гейдар Алиев возглавлял страну в переломные для нее годы – с 1993-го по 2003-й. Благодаря его дальновидной внутренней и внешней политике, трепетному отношению к родине и народу Азербайджан получил всеобщее признание. При нем зарождались и дружеские отношения между Минском и Баку.

Эмиль Насирли, автор книги «Гейдар Алиев. 100 мгновений жизни»: Беларусь – это уже 11-я страна, где я презентую книгу «Гейдар Алиев. 100 мгновений жизни». Беларусь нам дружественная, братская страна. И теплые отношения двух президентов отражаются на наших отношениях. Мы себя здесь чувствуем как дома.

Магеррам Абыш оглу Алиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси:

Гейдар Алиев, знаете, насколько мы вместе с ним были, он уникальный, грамотный человек был. Историческая личность. Это человек, который разбирался во всех мировом масштабе.

Книга издана не только на азербайджанском, но и на русском, английском, и других языках в рамках международного проекта, посвященного сохранению наследия Гейдара Алиева.