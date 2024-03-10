Первые в сезоне лесные пожары зафиксированы в Беларуси

Кроме того, за сутки отмечены 30 случаев возгорания травы и кустарников. Как показывает статистика прошлых лет, в девяти из 10 случаев такое происходит по вине человека. Ранее в Министерстве лесного хозяйства заявляли, что к началу пожароопасного сезона будет обеспечено 100-процентное покрытие всех территорий лесного фонда видеонаблюдением. Это доказавший эффективность метод раннего обнаружения и своевременного тушения пожаров.