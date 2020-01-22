Ассоль, Джессика, Филат. Самые необычные имена, которыми минчане называли своих детей в 2019-м

Новости Беларуси. Одна Джессика и один Филат. Минчане стали чаще называть новорождённых детей редкими именами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





В 2019 году в столице родилось без малого 20 тысяч малышей. Более 400 зарегистрированы с необычными именами. Например, мальчиков называли Фадеем, Оскаром и Добромиром. Девочек – Ассолью, Дженнифер и даже Венерой.





Ольга Шибко, официальный представитель Министерства юстиции Беларуси:

Достаточно часто в столице регистрируются межнациональные браки. Поэтому тут можно встретить и традиционные имена для других наций и культур. Любой родитель в праве дать имя собственное ребенку, не противоречащее нормам общественной морали. Кроме того, ребенку может быть присвоено не более двух имен, но первое имя, внесенное в акт о рождении, является основным.



