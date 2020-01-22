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Ассоль, Джессика, Филат. Самые необычные имена, которыми минчане называли своих детей в 2019-м

22 января 2020 14:45
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Новости Беларуси. Одна Джессика и один Филат. Минчане стали чаще называть новорождённых детей редкими именами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Ассоль, Джессика, Филат. Самые необычные имена, которыми минчане называли своих детей в 2019-м-1



В 2019 году в столице родилось без малого 20 тысяч малышей. Более 400 зарегистрированы с необычными именами. Например, мальчиков называли Фадеем, Оскаром и Добромиром. Девочек – Ассолью, Дженнифер и даже Венерой.

Ассоль, Джессика, Филат. Самые необычные имена, которыми минчане называли своих детей в 2019-м-3



Ольга Шибко, официальный представитель Министерства юстиции Беларуси:
Достаточно часто в столице регистрируются межнациональные браки. Поэтому тут можно встретить и традиционные имена для других наций и культур. Любой родитель в праве дать имя собственное ребенку, не противоречащее нормам общественной морали. Кроме того, ребенку может быть присвоено не более двух имен, но первое имя, внесенное в акт о рождении, является основным.

Некоторые родители при выборе имён для малышей, похоже, прибегают к помощи книг и альманахов об истории. В прошлом году в Минске появились Святослав, Изяслав, Тадеуш и Рогнеда. В списке самых распространённых в столице имён – среди мужских – Максим, Артём, Михаил, среди женских – София, Анна и Мария.   

# Брак и семья # общество # Ольга Шибко # Фотофакт

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