«Это только первый шаг». Белорусских полярников встретили в Академии наук

Новости Беларуси. Покорять таинственный и труднодоступный ледовый континент продолжают белорусы. Торжественная встреча участников нашей 15-й антарктической экспедиции начинается в Академии наук. В этом сезоне в Антарктиде побывали 12 человек под руководством опытного полярника Алексея Гайдашова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Гайдашов, руководитель 15-й белорусской антарктической экспедиции:
Поверьте мне, это для большой земли расстояние в 200 километров может показаться незначительным, иногда на природу, на дачу мы на такое расстояние ездим. С учетом специфики природных, рельефных условий Антарктики эта цифра очень серьезная, хотя это только первый шаг. Потому что в пути следования нам пришлось преодолеть несколько ледниковых долин с соответствующими трещинами и так далее. То есть проводилась разведка (воздушная, наземная), прежде чем группа продвигалась вперед. Отбирались по ходу движения маршрута научные пробы поверхностные снега, льда, замерялись различные параметры природной среды. Общая продолжительность похода с подготовкой, с выходом на маршрут, с возвращением первый раз у нас заняло трое суток.
В планах на ближайшую перспективу проведение круглогодичной командировки. Площадь научных исследований должна приблизиться к 1 000 квадратных километров.