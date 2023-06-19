«Это только первый шаг». Белорусских полярников встретили в Академии наук

Алексей Гайдашов, руководитель 15-й белорусской антарктической экспедиции:

Поверьте мне, это для большой земли расстояние в 200 километров может показаться незначительным, иногда на природу, на дачу мы на такое расстояние ездим. С учетом специфики природных, рельефных условий Антарктики эта цифра очень серьезная, хотя это только первый шаг. Потому что в пути следования нам пришлось преодолеть несколько ледниковых долин с соответствующими трещинами и так далее. То есть проводилась разведка (воздушная, наземная), прежде чем группа продвигалась вперед. Отбирались по ходу движения маршрута научные пробы поверхностные снега, льда, замерялись различные параметры природной среды. Общая продолжительность похода с подготовкой, с выходом на маршрут, с возвращением первый раз у нас заняло трое суток.