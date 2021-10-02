Владимир Кухарев: «Наше молодое поколение должно максимально вовлекаться в военно-патриотическую работу»

Новости Беларуси. 2 октября в легендарной воинской части 3214 торжественно открылся военно-патриотический клуб «Рысь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 юношей и девушек станут его первыми воспитанниками. Они смогут освоить навыки рукопашного боя, стрельбы, медподготовку. У ребят будет своя форма и знаки отличия.

Николай Карпенков о части 3214: мальчишка, который сюда попадает в 18-летнем возрасте, в 20 лет выходит настоящим спецназовцем. Читайте здесь.

В дальнейшем эту практику планируют развить во всей стране. Планируется, что подобные клубы появятся на базе всех частей внутренних войск.