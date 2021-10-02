Владимир Кухарев: «Наше молодое поколение должно максимально вовлекаться в военно-патриотическую работу»

Новости Беларуси. 2 октября в легендарной воинской части 3214 торжественно открылся военно-патриотический клуб «Рысь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 2 октября в легендарной воинской части 3214 торжественно открылся военно-патриотический клуб «Рысь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 100 юношей и девушек станут его первыми воспитанниками. Они смогут освоить навыки рукопашного боя, стрельбы, медподготовку. У ребят будет своя форма и знаки отличия.
Николай Карпенков о части 3214: мальчишка, который сюда попадает в 18-летнем возрасте, в 20 лет выходит настоящим спецназовцем. Читайте здесь.
В дальнейшем эту практику планируют развить во всей стране. Планируется, что подобные клубы появятся на базе всех частей внутренних войск.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Наше молодое поколение должно максимально вовлекаться в военно-патриотическую работу, потому что это наше будущее. И работать надо начинать с самого маленького возраста. Сегодня мы видим, что большое количество детей и подростков с удовольствием занимаются в этом клубе. И этот клуб в дальнейшем станет развиваться все более и более, потому что большое количество молодых людей уже вовлечены. И они приводят своих друзей, сверстников, которые тоже с удовольствием принимают участие.