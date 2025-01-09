Муковозчик: зумеры – это поколение, на котором Запад испытывал весь свой англосаксонский интернет

«Печально я гляжу на наше поколенье!» – в свои 24 года писал Михаил Лермонтов. Зумеры идут – читайте здесь .

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ.Беларусь сегодня»: Людей, родившихся примерно с 2001 по 2010 год, принято называть зумерами. Поколение зумеров все в большем количестве вступает во взрослую жизнь. И оказывается, пугает собою западных нанимателей, аналитиков и даже коллег по работе. Что сегодня видят вокруг себя американцы и что говорят им социологические исследования? Что каждый третий и каждая третья, если брать современную молодежь, никогда не создадут семью. Причем «никогда» – это их осознанный выбор вместо «позже» или там «посмотрим». Не диво, что имя Мухаммед становится теперь самым модным в Англии и Уэльсе: на родине англосаксов.

Андрей Муковозчик:

Как видно, сие вообще является фирменной чертой общества потребления: на ровном месте создавать проблемы, конкретно ударяющие по самому же обществу в ближайшей перспективе. Ведь поколение зумеров – это как раз те люди, на которых Запад испытывал весь свой англосаксонский интернет по мере его становления и развития.

Сначала гуглы, заменяющие знания. Затем википедии без знаний. Первые гаджеты, чтобы уткнуться. Первые соцсети, чтобы с головой. Первые покемоны и первые флешмобы как социальные эксперименты над группами живых людей – очень жестко тому поколению по мозгам проехались. Теперь вот пришло время вправлять мозги обратно, лечить – а лечить-то и нечем. Никто, оказывается, и не думал, какими они вырастут, эти первые дети XXI века.