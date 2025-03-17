Муковозчик: западная демократия есть обманка народа, потому оно у них так погано и выходит

Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

В Великобритании серийный убийца объявил голодовку после того, как у него конфисковали телевизор, PlayStation и книги. А вам не кажется странным, что у маньяка в тюрьме условия лучше, чем у некоторых англичан дома? С западной системой правосудия явно что-то не то.

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Так это еще со времен недобитого Брейвика тянется! Им кажется, что они этак исполняют все законы: и человеческие, и божеские. Хотя со стороны видно: это у них лицемерие чистой воды. Прикрытое и двойными стандартами, и западными ценностями. Когда на черное говорят белое и травят общим мнением тех, кто не согласен.

Как ту же Джоан Роулинг, которая посмела сказать, что женщина есть женщина, а мужчина есть мужчина, – ее ж грызут и до сих пор. А добавь она, что серийный убийца не должен жить лучше простой английской семьи – боюсь, и вообще со свету бы сжили.

Хотя маньяк, он не должен жить вообще. И демократия, будь она настоящей властью народа, так бы и делала, ибо народ – любой, осмелюсь сказать, народ – именно так и думает! Но западная демократия есть обманка народа, девчонки. Вот потому оно у них так погано и выходит, что с виду, что по сути.