Что делать, если на сцене захотелось чихнуть? Мисс Минск – 2023 поделилась советами с финалистками конкурса

С приближением финала конкурса «Мисс Минск – 2025» волнение участниц становится все более ощутимым. Чтобы поддержать девушек в этот напряженный момент, в Национальной школе красоты состоялась встреча с Надеждой Толстиковой, обладательницей титула Мисс Минск 2023 года.

Надежда Толстикова, Мисс Минск – 2023:

Поговорив с девчонками, посмотрев на эмблему «Мисс Минск», вспоминается тот период, когда был месяц подготовки и мы с девчонками были одним целым. Я вижу, что все девочки общительные, дружелюбные и между собой они единый организм, единый коллектив. Я наблюдаю за процессом подготовки финалисток к финалу «Мисс Минск», слежу за ними в социальных сетях, смотрю дневники. Для меня это ответственно, надо выбрать достойную девушку, которая будет представлять Минск на других конкурсах и нести достойно этот титул на протяжении двух лет.

За светом софитов и блестящими выходами на сцену скрываются часы напряженных репетиций и нередко даже слезы. На встрече Надежда щедро делилась своим опытом участия в конкурсе, отвечая на вопросы финалисток.