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Что делать, если на сцене захотелось чихнуть? Мисс Минск – 2023 поделилась советами с финалистками конкурса

17 марта 2025 17:41
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С приближением финала конкурса «Мисс Минск – 2025» волнение участниц становится все более ощутимым. Чтобы поддержать девушек в этот напряженный момент, в Национальной школе красоты состоялась встреча с Надеждой Толстиковой, обладательницей титула Мисс Минск 2023 года.

Что делать, если на сцене захотелось чихнуть? Мисс Минск – 2023 поделилась советами с финалистками конкурса-2

Надежда Толстикова, Мисс Минск – 2023:
Поговорив с девчонками, посмотрев на эмблему «Мисс Минск», вспоминается тот период, когда был месяц подготовки и мы с девчонками были одним целым. Я вижу, что все девочки общительные, дружелюбные и между собой они единый организм, единый коллектив. Я наблюдаю за процессом подготовки финалисток к финалу «Мисс Минск», слежу за ними в социальных сетях, смотрю дневники. Для меня это ответственно, надо выбрать достойную девушку, которая будет представлять Минск на других конкурсах и нести достойно этот титул на протяжении двух лет.

Что делать, если на сцене захотелось чихнуть? Мисс Минск – 2023 поделилась советами с финалистками конкурса-4

За светом софитов и блестящими выходами на сцену скрываются часы напряженных репетиций и нередко даже слезы. На встрече Надежда щедро делилась своим опытом участия в конкурсе, отвечая на вопросы финалисток.

Что делать, если на сцене захотелось чихнуть? Мисс Минск – 2023 поделилась советами с финалистками конкурса-6

Татьяна Иванова, режиссер конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Для девушек очень важна эта встреча, потому что она с психологическим подтекстом. Осталось совсем мало времени до финала. Понятно, что обстановка накаляется в плане психологическом. Девушки очень волнуются и им важно получить совет от титулованной победительницы, которая прошла весь этот путь.

Что больше всего интересует финалисток? Смотрите в видео

# Элеонора Качаловская # Надежда Толстикова

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