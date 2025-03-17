В 2025 году в Минске планируют ввести 8 объектов здравоохранения

Минск активно работает над развитием системы здравоохранения. В 2025 году планируют ввести в эксплуатацию 8 новых медицинских объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В городе планируется создать ряд онкологических центров для раннего выявления заболеваний. Также завершается строительство многофункционального медицинского центра на улице Маяковского. Строится сразу несколько взрослых и детских поликлиник. Работа по развитию системы здравоохранения столицы направлена на повышение качества и доступности медуслуг.
Какими будут новые объекты? Узнал Михаил Ракутин.
В марте в столице начались работы на строительной площадке нового корпуса Минского городского онкологического центра. Сейчас ведется обустройство котлована. Учреждение разместится на месте снесенной старой поликлиники рядом с метро «Академия наук». Ранее трехэтажное здание могло принять лишь 500 человек в смену, в новом корпусе на 8 этажей число посещений увеличится до 2000.
Виктор Кондратович, главный врач Минского городского клинического онкологического центра, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Новое оборудование там будет, достаточно много, то есть это будет мини диагностический центр. Там будет находиться три компьютерных томографа, два МРТ-аппарата, также будет маммограф находиться, рентгенологические аппараты. Там же будет расположена мини-операционная для амбулаторных операций. Ну и все вспомогательные службы, которые требуются для медицинского обеспечения наших онкологических пациентов.
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