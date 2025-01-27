Как милиция готовилась к выборам Президента Беларуси? Узнали у представителя столичного ГУВД

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу: Какая работа была проведена правоохранителями для того, чтобы каждый человек, который приходит на избирательные участки и, в принципе, выходит в основной день голосования на улицу, чувствовал себя в безопасности?

Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Любая подготовка к подобному мероприятию, значимому и ответственному дню, начинается задолго, очень задолго. Мы анализируем всегда опыт наших соседних стран, иных зарубежных стран, лучшее берем для себя на вооружение, делаем определенные выводы, планируем и, соответственно, уже приходим к финальному этапу. Приходим с четким пониманием и с четким осознанием того, кто и что будет у нас делать, и каким образом мы обеспечим правопорядок на избирательных участках и на улицах города в целом.

Екатерина Забенько:

Я знаю, что правоохранителям выразили желание помочь многие белорусы, как говорится, и стар, и млад: это и ветераны ОВД, и бойцы студенческих отрядов в том числе. Вот от кого вы эту помощь принимаете, насколько она важна и существенна?

Сергей Горохов:

Это очень важно и очень отрадно, то, что многие наши гражданские формирования действительно и откликнулись, и не нужно никого заставлять, на самом деле. Нужно было только скоординировать эту работу и направить в нужное русло. А помогает достаточно большое количество. Это и БРСМ, и молодежные отряды охраны правопорядка, и добровольные дружины, наши с вами горожане, соотечественники, которые, кроме того, что работают на предприятиях города, в том числе и являются дружинниками, и оказывают нам помощь и в поддержании правопорядка. Опять же, вы упомянули тех сотрудников органов внутренних дел, в целом силовых структур, вышли на заслуженный отдых, но остаются с нами в строю и в эти значимые дни и на значимых мероприятиях, конечно же, спешат оказать посильную помощь.