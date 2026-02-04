Муковозчик: соцсети – чужая придумка, которая всегда будет инструментом по нанесению вреда Беларуси

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым и Григорием Азаренком.

Андрей Муковозчик, наставник команды «Да!», писатель, обозреватель «СБ. Беларусь сегодня»:

Это чужая придумка, я об этом много раз говорил, и наша команда это знает отлично. Социальные сети – чужая придумка, и она всегда будет инструментом по нанесению вреда Республике Беларусь, ее молодому поколению, подрастающему поколению.

На этом нужно смотреть открытыми глазами, и, как сказал один из членов нашей команды, пытаться из этого черного выделить то белое, которое есть. И сделать его максимально большим, максимально белым. Надо учиться воевать на этом поле.

Да, мы с вами отлично знаем, что это безнадежная борьба, но 28 панфиловцев тоже знали, что это безнадежная борьба. Нужно выходить и воевать с ними на этом поле. Вот для чего эти соцсети нам сверху даны. У меня такое впечатление.