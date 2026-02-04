Три новые станции метро планируют запустить в ближайшие 5 лет в Минске
В ближайшие 5 лет в Минске планируется запустить три новые станции метро. Продление Зеленолужской линии в активной фазе. На стройплощадках задействованы около 2 тысяч человек. Продолжается устройство станции «Парк Дружбы народов» в районе площади Бангалор, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Тоннелепроходческий комплекс «Алеся» сейчас трудится на «Комаровской». Планируется, что уже в феврале он выйдет за пределы станции и будет продвигаться в сторону «Переспы», а затем и к «Юбилейной площади».
К слову, «Алеся» преодолела уже почти километр, осталось примерно еще два. Для увеличения темпов строительства закупили второй тоннелепроходческий механизированный комплекс. Уже совсем скоро его доставят в Беларусь. Планируется, что новый комплекс будет стартовать с «Парка Дружбы народов».
Иван Микульский, директор ГП «Дирекция по строительству Минского Метрополитена»:
Тоннелепроходческий комплекс выполняет работы на станции «Комаровская» и далее будет двигаться к станции «Переспа». Параллельно выполняется на всех станциях вынос инженерных сетей. Планируется в феврале, что тоннелепроходческий комплекс выйдет за пределы станции «Комаровская».
При оформлении станций применят особые решения, которые ранее не использовались: архитектурное освещение и бетон. Так, станция «Комаровская» «облачится» в огненные тона, а «Переспа» – в голубую цветовую гамму. Ее украсят светильники, которые будут вызывать у пассажиров ассоциации с водным потоком.