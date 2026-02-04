Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ну как вам? Оказалось, что все мы говорили правду. Ну всякие там радикалы, правые или левые, всякие идеологи: от Проханова, Лимонова, Дугина до Алена де Бенуа и Жан-Мари Ле Пена. Вся западная элитка погрязла в чудовищном разврате: педофилия, содомия, ритуальное жертвоприношение ради власти, ради получения особой темной харизмы, ради посвящения в определенный клуб.
Ведь эти богатеи могли и сами себе детей заказывать, без всяких островов. Но нет, надо слетать, надо непременно сделать это вместе, надо прикоснуться ко тьме на виду братьев. Когда мы это говорили, нам рассказывали, что это полоумная теория заговора, что так говорят только куклусклановцы. А респектабельные люди, мол, даже подумать о таком не смеют. Не комильфо, сразу не рукопожатость.
А вот об этом уже пишут все мировые СМИ. И там все поголовно: Гейтс и Трамп, Клинтон и Обама, Маск, британская королевская семья, Буш и примкнувшая к ним Пугачиха. Правда, до нее охочих не нашлось. Даже там.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.
Григорий Азаренок:
Вот чтобы у нас попасть в элиту, не надо детей насиловать и резать, а потом пожирать их мозги. Будь честным и трудолюбивым, не воруй, и будет тебе счастье. И это счастье нам всем вместе надо сохранить. О чем это я? Да все о том же. Об элите. В эфире СТВ был выложен план по Беларуси у этих сатанистов на 2030 год. Посмотрите, Роман Протасевич разложил.
Сценарий Запада к президентским выборам-2030. Протасевич рассказал, как планируют шатать Беларусь.
И что мы там видим? А все то же – оторвать от России. Мягкими посулами, лаской своей грязной, к чиновникам, к генералам будут ластиться, снова попытаются звать на форумы и семинары, подбираться через журналистские связи.
И уже говорящий рот немецкой разведки с красной помадой озвучила первое предложение – верните Институт Гете. Вроде ж все невинно, вроде ж «культур-мультур» и все такое. Вот только и мы Фауста читали и знаем, чем договор с дьяволом заканчивается.
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