Азарёнок: западная элитка погрязла в чудовищном разврате. И там все поголовно!

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну как вам? Оказалось, что все мы говорили правду. Ну всякие там радикалы, правые или левые, всякие идеологи: от Проханова, Лимонова, Дугина до Алена де Бенуа и Жан-Мари Ле Пена. Вся западная элитка погрязла в чудовищном разврате: педофилия, содомия, ритуальное жертвоприношение ради власти, ради получения особой темной харизмы, ради посвящения в определенный клуб.

Ведь эти богатеи могли и сами себе детей заказывать, без всяких островов. Но нет, надо слетать, надо непременно сделать это вместе, надо прикоснуться ко тьме на виду братьев. Когда мы это говорили, нам рассказывали, что это полоумная теория заговора, что так говорят только куклусклановцы. А респектабельные люди, мол, даже подумать о таком не смеют. Не комильфо, сразу не рукопожатость.

А вот об этом уже пишут все мировые СМИ. И там все поголовно: Гейтс и Трамп, Клинтон и Обама, Маск, британская королевская семья, Буш и примкнувшая к ним Пугачиха. Правда, до нее охочих не нашлось. Даже там.