Психолог: соцсети – это инструмент манипуляции и расстройства здоровья

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым и Григорием Азаренком.

Виктория Протас, наставник команды «Но...», семейный психолог, сексолог:

Это инструмент манипуляции и расстройства психологического здоровья нашей нации, потому что через социальные сети очень много проникает зла. Например, как ранняя сексуализация ребенка. Так как я сексолог и работаю с сексуализированным насилием, я это вижу. Далее – педофилы, которые скрыто показывают определенные моменты, когда ребенок не понимает, что нужно это пролистнуть, что будет дальше. Его внимание центрируют на какой-то картинке, идут процессы.

Наша коммуникация страдает в социальных сетях, потому что мы начинаем переписываться. Нам легче написать сообщение в соцсети, чем позвонить и сказать… Кому последний раз звонили на телефон? У кого сколько звонков от близких и родных? Хорошо, что у нас те наши близкие и родные не пользуются социальными сетями зачастую, и мы звоним своей бабушке, слышим голос друг друга. Это бесценная коммуникация.

После ковида психологическое здоровье и упало. Дай бог здоровья нашему Президенту, что он не закрыл нашу страну и мы имели возможность коммуникации. Поэтому коммуникация – это один из важных моментов, который портят социальные сети. Живые встречи важны.