Психолог: соцсети – это инструмент манипуляции и расстройства здоровья

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым и Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым и Григорием Азаренком.
Виктория Протас, наставник команды «Но...», семейный психолог, сексолог:
Это инструмент манипуляции и расстройства психологического здоровья нашей нации, потому что через социальные сети очень много проникает зла. Например, как ранняя сексуализация ребенка. Так как я сексолог и работаю с сексуализированным насилием, я это вижу. Далее – педофилы, которые скрыто показывают определенные моменты, когда ребенок не понимает, что нужно это пролистнуть, что будет дальше. Его внимание центрируют на какой-то картинке, идут процессы.
Наша коммуникация страдает в социальных сетях, потому что мы начинаем переписываться. Нам легче написать сообщение в соцсети, чем позвонить и сказать… Кому последний раз звонили на телефон? У кого сколько звонков от близких и родных? Хорошо, что у нас те наши близкие и родные не пользуются социальными сетями зачастую, и мы звоним своей бабушке, слышим голос друг друга. Это бесценная коммуникация.
После ковида психологическое здоровье и упало. Дай бог здоровья нашему Президенту, что он не закрыл нашу страну и мы имели возможность коммуникации. Поэтому коммуникация – это один из важных моментов, который портят социальные сети. Живые встречи важны.
Виктория Протас:
Расстройство в понимании самооценки. Девушка проснулась, мужчина проснулся, открыл ленту Instagram, там какие-то образы, у него машина, квартира и так далее. На самом деле есть эта машина, квартира – никто не знает. Но уже человек примерил на себя, у этого есть, у меня нет. У кого-то это мотивация, а у кого-то это, наоборот, оценка вниз. И что делать?
Живые встречи, живая коммуникация, уменьшение контента для детей и молодежи – это перво-наперво, о чем мы должны подумать. Вы говорите, «по паспорту». Да, по паспорту, потому что когда человек будет вбивать свои паспортные данные, он будет нести ответственность.
Уменьшение соцсетей для молодежи и для детей уменьшает количество преступлений. Когда человек, например, говорит, «сделай то-то, купи что-то», сколько маминых карт подключали и списывались деньги. Поэтому здесь еще вопрос безопасности.
Здоровое использование соцсетей для школьников и студентов – в Молодежном совете предложили кейс.